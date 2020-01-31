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31 января, 2020
 
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Katya Chilly представила начало песни для нацотбора на "Евровидение 2020"

Участница национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение 2020" Katya Chilly представит песню, которая начинается с крика.

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Название песни Katya Chilly хранит в тайне
Название песни Katya Chilly хранит в тайне
Фото: Katya Chilly / Facebook

Участница национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение 2020" Katya Chilly исполнила первые 14 секунд своей конкурсной песни. Композиция начинается с крика. Видео разместили на странице телеканала СТБ в Instagram.

В описании ролика предлагается принять участие в конкурсе, приз которого – билеты на нацотбор. Для этого нужно записать видео собственного пения, в котором голос держит ноты не менее 14 секунд.

Название песни исполнительница хранит в тайне.

Katya Chilly выступит в первом полуфинале 8 февраля.

Имя исполнителя, который представит Украину на "Евровидении 2020" в Нидерландах, станет известно в финале национального отбора 22 февраля в эфире телеканалов СТБ и "UA:Перший".

Телевизионная съемка национального отбора будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ.

Музыкальный продюсер нацотбора-2020 – Руслан Квинта, ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Члены жюри: артист оригинального жанра, композитор Андрей Данилко, певица Тина Кароль и музыкальный продюсер Виталий Дроздов.

Теги: Евровидение, Katya Chilly, нацотбор, Евровидение 2020
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