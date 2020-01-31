Bonfire. Группа Tvorchi презентовала песню для нацотбора на "Евровидение 2020". Видео
Украинская группа Tvorchi презентовала в YouTube песню, с которой примет участие в национальном отборе на международный песенный конкурс "Евровидение 2020". "Мы видим, как меняется мир, как меняется наш стиль жизни. И эти изменения не всегда к лучшему. Но закрывать глаза на проблемы – не наш вариант. Еще есть время признать ошибки и все изменить", – прокомментировали премьеру музыканты. Трек сопроводили черно-белым видео, в котором показана дикая природа и отрицательное влияние человека на нее. Группа Tvorchi выступит во втором полуфинале нацотбора, 15 февраля.
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