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31 января, 2020
 
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Save It. Assol презентовала песню для нацотбора на "Евровидение 2020". Аудио

Украинская певица Assol на своем YouTube-канале разместила песню Save It, с которой примет участие в национальном отборе на международный песенный конкурс "Евровидение 2020". "Save It – не просто очередная песня для конкурса, она имеет важное социальное значение. Ее главный месседж: начни с себя, чтобы помочь миру. Речь идет о маленьких шагах, которые каждый из нас может сделать для того, чтобы уменьшить пагубное влияние людей на окружающую среду. Это и сознательное потребление, и правильная переработка мусора, рациональное использование ресурсов. Это вещи, которые, прежде всего, помогут решить экологические проблемы Украины, а затем и изменят мир к лучшему", – говорится в описании трека. Assol выступит в первом полуфинале нацотбора 8 февраля.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Assol: Главный месседж песни начни с себя, чтобы помочь миру
Assol: Главный месседж песни – начни с себя, чтобы помочь миру
Скриншот: Assol / YouTube

видео

Видео: Assol / YouTube
Теги: Евровидение, аудио, Ассоль, песня, нацотбор, Евровидение 2020
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