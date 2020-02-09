Выступления победителей полуфинала украинского нацотбора на "Евровидение". Видео

8 февраля в Киеве в Дворце культуры КПИ прошел первый полуфинал национального отбора на музыкальный конкурс "Евровидение 2020". Он транслировался телеканалами СТБ и "UA:Перший".
Три лучших исполнителя получили право выступить в финале нацотбора.
Первое место в полуфинале заняла Kruть с песней "99". Она признана лучшей и среди телезрителей, и среди судейского жюри.
На втором месте – Go-A с композицией "Соловей".
Третьим финалистом стала Jerry Heil с песней Vegan.
Второй полуфинал нацотбора состоится 15 февраля. В нем примут участие MoonZoo feat. F.M.F. Sure, Fo Sho, Элина Иващенко, Александр Порядинский, Garna, Khayat, David Axelrod и Tvorchi.