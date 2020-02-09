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Выступления победителей полуфинала украинского нацотбора на "Евровидение". Видео

На прошедшем в Киеве первом полуфинале национального отбора на конкурс "Евровидение 2020" первые три места заняли Kruть (песня "99"), Go-A ("Соловей") и Jerry Heil (Vegan).

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Второй полуфинал состоится 15 февраля
Второй полуфинал состоится 15 февраля
Фото: Eurovision Ukraine - Євробачення Україна‎ / Facebook

8 февраля в Киеве в Дворце культуры КПИ прошел первый полуфинал национального отбора на музыкальный конкурс "Евровидение 2020". Он транслировался телеканалами СТБ и "UA:Перший".

Три лучших исполнителя получили право выступить в финале нацотбора.

Первое место в полуфинале заняла Kruть с песней "99". Она признана лучшей и среди телезрителей, и среди судейского жюри.

ВИДЕО
Видео: UA:Перший / YouTube

На втором месте – Go-A с композицией "Соловей".

ВИДЕО
Видео: UA:Перший / YouTube

Третьим финалистом стала Jerry Heil с песней Vegan.

ВИДЕО
Видео: UA:Перший / YouTube

Второй полуфинал нацотбора состоится 15 февраля. В нем примут участие MoonZoo feat. F.M.F. Sure, Fo Sho, Элина Иващенко, Александр Порядинский, Garna, Khayat, David Axelrod и Tvorchi.

Теги: Евровидение, музыка, конкурс, нацотбор, Jerry Heil, Евровидение 2020, Kruть
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