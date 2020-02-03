Vegan. Вышла полная версия песни Jerry Heil для нацотбора на "Евровидение 2020". Видео
Украинская певица Jerry Heil на своем YouTube-канале презентовала композицию Vegan, с которой выступит на национальном отборе участника на международный песенный конкурс "Евровидение 2020". Трек она сопроводила лирик-видео (видеозарисовкой). Jerry Heil предстала исполняющей трек с импровизированного экрана телевизора. "Какую песню как зритель я всегда хотела отправить на "Евро"? Для меня, как для человека, который отправляет свою ценную смс-ку за участника-фаворита, конкурс является средством общения с другими народами. И мне так хотелось всегда показать, что о нашем менталитете существует много стереотипов и многие из них – неправда! Мы стильные, мы открытые, мы толерантные и мы таки движемся в ногу со временем! В этом, собственно, и идея моего трека и номера на "Евровидении"!" – написала исполнительница. Jerry Heil выступит в первом полуфинале нацотбора, 8 февраля.
Jerry Heil: Мне так хотелось всегда показать, что о нашем менталитете существует много стереотипов. Мы стильные, мы открытые, мы толерантные и мы таки движемся в ногу со временем!
Скриншот: Jerry Heil / YouTube
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