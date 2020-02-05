"99". Участница нацотбора на "Евровидение 2020" Kruть презентовала клип на конкурсную песню. Видео
Украинская бандуристка и певица Kruть (Марина Круть) презентовала на своем YouTube-канале клип на песню "99", с с которой выступит в национальном отборе на "Евровидение 2020". Авторы песни – Михаил Клименко, Антон Бабич и сама Kruть. Текст написан на английском и украинском языках. Ролик выполнен в жанре анимации. Его героиня – бандуристка-путешественница, которая посещает фантастические места. Kruть выступит в первом полуфинале нацотбора, 8 февраля.
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