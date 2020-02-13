Участница нацотбора на "Евровидение 2020" Kruть: Мне за рубежом легче выступать. У нас приходится доказывать, что я не "шароварщина"

Полуфиналистка нацотбора на "Евровидение 2020" бандуристка Kruть рассказала, что во время выступлений за границей первым делом люди интересуется, откуда она.

Представьте, чувиха с бандурой приедет на "Евровидение". И зрители такие: "Мама! Что это за инструмент?" Фото: KRUTЬ / Facebook

Полуфиналистка нацотбора на "Евровидение 2020" Kruть (Марина Круть) в интервью УНИАН заявила, что главным конкурентом в нацотборе считает свой страх.

"Многие люди говорили, что "Евровидение" супертяжелое. Но гораздо труднее творить и писать на фрилансе, быть свободным художником в Украине", – сказала она.

По словам Kruть, заграничную публику завоевать ей удается легче.

"Мне за рубежом легче выступать. У нас я выхожу на сцену и чувствую в зале: "Сейчас что-то будет, что-то неинтересное". Вспомните себя в школе. Девятиклассники сидят на задних рядах во время школьного выпускного. Девочка поет песенку. Они ее "булят"... Что-то подобное происходит в начале моего музыкального выступления. Мне приходится доказывать, что я не "шароварщина", – заявила исполнительница.

По ее словам, во время выступления удается произвести нужное впечатление.

"Затем я могу проникнуть в сердце. Люди выходят со стертым стереотипом, говорят: "Мы не ожидали", – отметила она.

Бандуристка добавила, что за рубежом никто не понимает, что будет происходить, для них ее инструмент, выступление – это новое. Kruть рассказала, что ее хорошо принимали в Китае, Канаде, европейских странах.

"Первый вопрос: "Откуда ты?" Через мое творчество происходит продвижение Украины. Представьте, чувиха с бандурой приедет на "Евровидение". И зрители такие: "Мама! Что это за инструмент?" Но я считаю, что и песня классная. У бандуры нет границ. Все ее сжимают до "народного инструмента", а мне хочется показать ее всему миру. Мир трудно удивить, но я знаю, как это сделать", – заверила исполнительница.

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Видео: Телеканал СТБ / YouTube

В финал украинского национального отбора "Евровидение 2020" прошли Kruть, Go-A и Jerry Heil.

Представителя Украины назовут 22 февраля. Прямой эфир второго полуфинала нацотбора состоится 15 февраля, финала – 22 февраля.



Конкурс "Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен, ведущая, певица, дважды участвовавшая в Евровидении, Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.



Участник от Украины в Роттердаме выступит в первом полуфинале. У него будет 16 конкурентов.