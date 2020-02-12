Комментатором онлайн-трансляции "Евровидения 2020" в Нидерландах станет трансгендер

Блогер-трансгендер Никки де Джагер снимет сериал о "Евровидении 2020" для YouTube.

Никки де Джагер: С того момента, как Дункан Лоуренс победил в Тель-Авиве, у меня было только одно желание: быть задействованной в конкурсе, который пройдет в Нидерландах Фото: nikkietutorials / Instagram

Комментатором онлайн-трансляции международного песенного конкурса "Евровидение 2020" в Нидерландах станет бьюти-25-летняя блогер-трансгендер Никки де Джагер. Об этом сообщается на сайте конкурса.

"С того момента, как Дункан Лоуренс победил в Тель-Авиве, у меня было только одно желание: быть задействованной в конкурсе, который пройдет в Нидерландах. Когда меня пригласили в конце прошлого года, я была чрезвычайно горда", – рассказала она.

Никки де Джагер запишет специальный закулисный сериал для YouTube, героями которого станут участники шоу. Она будет вести отчет с красной дорожки во время церемонии открытия и показана в самом шоу.

На канал Никки де Джагер в YouTube подписаны более 13 млн подписчиков. Она профессиональная художница по макияжу.

65-й международный песенный конкурс "Евровидение 2020" состоится 12-го, 14-го и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды.