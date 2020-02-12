Клуб читателей
ГОРДОН
 
Бульвар

Комментатором онлайн-трансляции "Евровидения 2020" в Нидерландах станет трансгендер

Блогер-трансгендер Никки де Джагер снимет сериал о "Евровидении 2020" для YouTube.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Никки де Джагер: С того момента, как Дункан Лоуренс победил в Тель-Авиве, у меня было только одно желание: быть задействованной в конкурсе, который пройдет в Нидерландах
Никки де Джагер: С того момента, как Дункан Лоуренс победил в Тель-Авиве, у меня было только одно желание: быть задействованной в конкурсе, который пройдет в Нидерландах
Фото: nikkietutorials / Instagram

Комментатором онлайн-трансляции международного песенного конкурса "Евровидение 2020" в Нидерландах станет бьюти-25-летняя блогер-трансгендер Никки де Джагер. Об этом сообщается на сайте конкурса.

"С того момента, как Дункан Лоуренс победил в Тель-Авиве, у меня было только одно желание: быть задействованной в конкурсе, который пройдет в Нидерландах. Когда меня пригласили в конце прошлого года, я была чрезвычайно горда", – рассказала она.

Никки де Джагер запишет специальный закулисный сериал для YouTube, героями которого станут участники шоу. Она будет вести отчет с красной дорожки во время церемонии открытия и показана в самом шоу.

На канал Никки де Джагер в YouTube подписаны более 13 млн подписчиков. Она профессиональная художница по макияжу.

65-й международный песенный конкурс "Евровидение 2020" состоится 12-го, 14-го и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды.

Теги: Евровидение, Евровидение 2020, Никки Де Джагер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Помощь Афганистану и странам Африки в обмен на драгоценности и наркотики
Записки бывшего подполковника КГБ: Помощь Афганистану и странам Африки в обмен на драгоценности и наркотики G
Владимир ПОПОВ
"Я буду там, где буду ему нужен больше всего". Что известно о Ермаке – новом главе Офиса президента Зеленского
"Я буду там, где буду ему нужен больше всего". Что известно о Ермаке – новом главе Офиса президента Зеленского G
Наталия ДВАЛИ
Мама Окуевой: Для Авакова и Геращенко расследование убийства Амины – дело чести
Мама Окуевой: Для Авакова и Геращенко расследование убийства Амины – дело чести G
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Если я возьму его за руку, меня будут преследовать". Билли Портер прокомментировал отношения с мужем
"Если я возьму его за руку, меня будут преследовать". Билли Портер прокомментировал отношения с мужем
  "Видоизмененный углерод". Вышел трейлер второго сезона сериала с Энтони Маки. Видео
  "Видоизмененный углерод". Вышел трейлер второго сезона сериала с Энтони Маки. Видео
Plus size модель Грэм показала тело после родов
Plus size модель Грэм показала тело после родов
"Это было ужасно". Маколей Калкин впервые за восемь лет отправился на пробы
"Это было ужасно". Маколей Калкин впервые за восемь лет отправился на пробы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS