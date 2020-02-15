Клуб читателей
ГОРДОН
 
КУЛЬТУРА

Выступления победителей второго полуфинала украинского нацотбора на "Евровидение". Видео

На прошедшем в Киеве втором полуфинале национального отбора на конкурс "Евровидение 2020" первые три места заняли Tvorchi (песня Bonfire), Khayat (Call For Love) и David Axelrod (Horizon).

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Определились все шесть финалистов нацотбора "Евровидения 2020"
Определились все шесть финалистов нацотбора "Евровидения 2020"
Фото: Eurovision Ukraine - Євробачення Україна / Facebook

15 февраля в Киеве в Дворце культуры КПИ прошел второй полуфинал национального отбора на музыкальный конкурс "Евровидение 2020". Он транслировался телеканалами СТБ и "UA:Перший".

Три лучших исполнителя получили право выступить в финале нацотбора.

Первое место в полуфинале заняла Tvorchi с композицией Bonfire ("Костер"). Она признана лучшей и телезрителями, и жюри.

ВИДЕО
Видео: UA:Перший / YouTube

По семь баллов и жюри, и телезрители поставили Khayat с песней Call For Love ("Призыв к любви").

ВИДЕО
Видео: UA:Перший / YouTube

11 баллов из 16 возможных получил David Axelrod с песней Horizon ("Горизонт").

ВИДЕО
Видео: UA:Перший / YouTube

Финал нацотбора состоится 22 февраля.

Теги: Евровидение, музыка, конкурс, песня, Khayat, нацотбор, Евровидение 2020, жюри, David Axelrod, Tvorchi
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS