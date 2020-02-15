Выступления победителей второго полуфинала украинского нацотбора на "Евровидение". Видео

На прошедшем в Киеве втором полуфинале национального отбора на конкурс "Евровидение 2020" первые три места заняли Tvorchi (песня Bonfire), Khayat (Call For Love) и David Axelrod (Horizon).

Определились все шесть финалистов нацотбора "Евровидения 2020" Фото: Eurovision Ukraine - Євробачення Україна / Facebook

15 февраля в Киеве в Дворце культуры КПИ прошел второй полуфинал национального отбора на музыкальный конкурс "Евровидение 2020". Он транслировался телеканалами СТБ и "UA:Перший".

Три лучших исполнителя получили право выступить в финале нацотбора.

Первое место в полуфинале заняла Tvorchi с композицией Bonfire ("Костер"). Она признана лучшей и телезрителями, и жюри.

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Видео: UA:Перший / YouTube

По семь баллов и жюри, и телезрители поставили Khayat с песней Call For Love ("Призыв к любви").

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Видео: UA:Перший / YouTube

11 баллов из 16 возможных получил David Axelrod с песней Horizon ("Горизонт").

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Видео: UA:Перший / YouTube

Финал нацотбора состоится 22 февраля.