Выступления победителей второго полуфинала украинского нацотбора на "Евровидение". Видео

15 февраля в Киеве в Дворце культуры КПИ прошел второй полуфинал национального отбора на музыкальный конкурс "Евровидение 2020". Он транслировался телеканалами СТБ и "UA:Перший".
Три лучших исполнителя получили право выступить в финале нацотбора.
Первое место в полуфинале заняла Tvorchi с композицией Bonfire ("Костер"). Она признана лучшей и телезрителями, и жюри.
По семь баллов и жюри, и телезрители поставили Khayat с песней Call For Love ("Призыв к любви").
11 баллов из 16 возможных получил David Axelrod с песней Horizon ("Горизонт").
Финал нацотбора состоится 22 февраля.