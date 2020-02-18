Melovin прокомментировал причины открытого конфликта с Джамалой

Украинский певец Melovin заявил, что столько хейта, сколько он получает от представителей украинского шоу-бизнеса, не получал даже от незнакомых людей.

Melovin сообщил, что интервью Ефросининой – его первое и последнее большое интервью в 2020 году Фото: melovin_official / Instagram

Украинский певец Melovin признался, что разочарован в Джамале как в человеке. Об этом артист рассказал Маше Ефросининой – ведущей программы "Экамен", которая выходит на ее YouTube-канале.

"Я люблю Джамалу как артиста, но как человека – не понимаю", – заявил Melovin. По словам певца, разочарование настигло его после открытого конфликта с певицей, случившегося в 2018 году.

Поводом для конфликта послужил лайк Джамалы под одним из комментариев на ее странице в Instagram после того, как артист победил на национальном отборе конкурса "Евровидение 2018".

Melovin рассказал, что после завершения национального отбора прочитал на странице Джамалы комменатрий о том, что "лучше бы на Евровидение поехал Каdnay, а не этот крашенный гомик Melovin".

"Я увидел под этим комментарием лайк, захотел посмотреть от кого он. Это была Джамала", – заявил артист.

Он сообщил, что выставил скрин оценочного комментария на своей странице в разделе историй, подчеркнув, что с этим мнением согласна судья национального отбора песенного конкурса (Джамала была членом жюри во время национального отбора песенного конкурса "Евровидение 2018" – "ГОРДОН").

По словам артиста, в комментарии к его посту Джамала назвала свой лайк фейком.

На уточняющий вопрос Ефросининой, не был ли этот лайк действительно поставлен с фейкового аккаунта, Melovin заявил, что лайк принадлежит верифицированному профилю артистки.

Певец признался, что после этого случая "просто здоровается с Джамалой при встрече".

Комментируя хейтерские комментарии в свой адрес со стороны представителей украинского шоу-бизнеса, Melovin также вспомнил пост в Instagram, опубликованный украинской певицей Тоней Матвиенко – в 2018 году артистка выразила свое отношение к победе Melovinа в национальном отборе песенного конкурса с помощью хештегов "катаракта" и "гребаные малолетки".

"И после этого человек подходит ко мне, улыбается и обнимается" – сказал певец, подчеркнув, что столько хейта, сколько он получает от коллег по сцене, он не получает даже от незнакомых людей.

На своей странице в Instagram Melovin назвал интервью Ефросининой "самым эмоциональным и честным", подчеркнув, что в 2020 году больше не намерен общаться с журналистами.

Анонсируя выход интервью с Melovin, телеведущая Маша Ефросинина написала на своей странице в Instagram, что после разговора с артистом смогла понять секрет его феномена.

Melovin (настоящее имя артиста – Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе. В 2017 году певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия), заняв 17-ое место.

Одним из членов жюри национального отбора песенного конкурса, в котором в 2017 году принимал участие Melovin, была украинская певица Джамала, занявшая первое место на "Евровидении-2016".