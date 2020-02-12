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12 февраля, 2020
 
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Джамала сообщила о второй беременности

Украинская певица Джамала опубликовала стихотворение о грядущем пополнении в семье.

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Джамала: Со вселенной внутри ожидаю тебя
Джамала: Со вселенной внутри ожидаю тебя
Фото: jamalajaa / Instagram

Украинская певица Джамала сообщила о второй беременности и поделилась семейным снимком с мужем, Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом.

"Мне казалось, у любви есть предел,
граница, которая всем нам дана,
Как взвешенная крупа, норма.
Но ты постучал, дал знак, что здесь,
пристыдил меня, что я вновь не сама.
И в секунду расширил просторы любви,
что так часто мы сами себе назначаем.
И со Вселенной внутри ожидаю тебя,
Да что там — души не чаю.
Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть.
Это чудо, которое дарит Всевышний!" – написала она.

Джамала 26 апреля 2017 года вышла замуж за Бекира Сулейманова, а 27 марта 2018 года родила сына Эмира-Рахмана.

В 2016 году певица победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".

Теги: Джамала
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