Украинская певица Джамала опубликовала стихотворение о грядущем пополнении в семье.

Украинская певица Джамала сообщила о второй беременности и поделилась семейным снимком с мужем, Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом.

"Мне казалось, у любви есть предел,

граница, которая всем нам дана,

Как взвешенная крупа, норма.

Но ты постучал, дал знак, что здесь,

пристыдил меня, что я вновь не сама.

И в секунду расширил просторы любви,

что так часто мы сами себе назначаем.

И со Вселенной внутри ожидаю тебя,

Да что там — души не чаю.

Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть.

Это чудо, которое дарит Всевышний!" – написала она.

Джамала 26 апреля 2017 года вышла замуж за Бекира Сулейманова, а 27 марта 2018 года родила сына Эмира-Рахмана.

В 2016 году певица победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".