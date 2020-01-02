Каменских, Джамала, Винник, Тина Кароль, Полякова, Dzidzio поздравили поклонников с Новым годом

Украинские исполнители Настя Каменских, Олег Винник, Тина Кароль, Оля Полякова, Dzidzio опубликовали в Instagram посты-поздравления с наступившм 2020 годом.

Винник: Желаю счастья в Новом году, мира, согласия, здоровья и вдохновения! Фото: olegg.vynnyk / Instagram

Украинская певица Настя Каменских на своей странице в Instagram опубликовала поздравление с Новым годом.

"Поздравляю всех с Новым годом! 2019-й был очень насыщенным, крутым и поистине незабываемым! Я желаю вам мечтать! Помните, что мечты сбываются, если быть настойчивым и упорно идти к поставленной цели. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь. Будьте счастливы и никогда не бойтесь трудностей! Пусть в новом 2020 году реализуются все ваши планы! Пусть в жизни будет огромное количество любви, теплоты и добра. Пусть все перемены будут к лучшему и служат вам лишь вдохновением. Впереди еще больше достижений, добра и любви!" – написала она.

Также Каменских опубликовала фото после наступления Нового года.

Украинская певица Джамала поделилась семейными снимками с мужем Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом.

"С Новым годом!" – написала она.

Певец Олег Винник сфотографировался с бокалом шампанского на фоне елки и поделился снимком в Instagram.

"Желаю счастья в Новом году, мира, согласия, здоровья и вдохновения! Ярких впечатлений, теплых объятий, настоящих чудес! Пусть праздник живет в душе, любовь дарит крылья, пусть вас окружает добро. С 2020-м!" – нписал он.

Тина Кароль поделилась снимком, на котором запечатлена в зеленом боди и с красным елочным шаром в руке.

Оля Полякова опубликовала поздравление в канун Нового года.

"Дорогие мои! Я вас поздравляю с наступающим Новым годом! Живите мечтами, ведь они сбываются, главное – трудитесь и верьте! Радости нам всем в новом году! Люблю и благодарю!" – написала она.

Певец Dzidzio разместил открытку, на которой запечатлен в образе Мышиного Короля из "Щелкунчика".

"Поздравляю с рождественско-новогодними праздниками, желаю нам открыть в себе сверхвозможности, свободу делать то, что любимо. Давайте возбудим в себе смелость, силу воли, которые принесут нам победу. С Новым мегауспешным, победным и счастливым 2020 годом ", – написал он.

По восточному календарю 2020-й год – год Белой Крысы. О символе наступившего года можно прочитать ЗДЕСЬ.