Каменских, Джамала, Винник, Тина Кароль, Полякова, Dzidzio поздравили поклонников с Новым годом

Украинская певица Настя Каменских на своей странице в Instagram опубликовала поздравление с Новым годом.
"Поздравляю всех с Новым годом! 2019-й был очень насыщенным, крутым и поистине незабываемым! Я желаю вам мечтать! Помните, что мечты сбываются, если быть настойчивым и упорно идти к поставленной цели. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь. Будьте счастливы и никогда не бойтесь трудностей! Пусть в новом 2020 году реализуются все ваши планы! Пусть в жизни будет огромное количество любви, теплоты и добра. Пусть все перемены будут к лучшему и служат вам лишь вдохновением. Впереди еще больше достижений, добра и любви!" – написала она.
Также Каменских опубликовала фото после наступления Нового года.
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Happy New Year! * Поздравляю всех с Новым Годом! * #2019 был очень насыщенным, крутым и поистине незабываемым! Я желаю вам мечтать! Помните, что мечты сбываются, если быть настойчивым и упорно идти к поставленной цели. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь * Будьте счастливы и никогда не бойтесь трудностей! * Пусть в новом #2020 году реализуются все ваши планы! Пусть в жизни будет огромное количество любви, теплоты и добра. Пусть все перемены будут к лучшему и служат вам лишь вдохновением. Впереди еще больше достижений, добра и любви! * А теперь расскажите, вы уже написали ваши #NewYear #resolutions? Один из моих: я буду продолжать кайфовать от жизни каждую минуту и загадываю, чтобы каждый из вас был счастлив * Напишите в комментариях один из ваших #NYresolutions, сохраните этот пост и в следующий Новый год, проверим их исполнение * Я верю, что сбудется всёёё, что вы напишете! * #happynewyear #feliznavidad #сновымгодом
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Ну что? Как вы встретили #2020? Я - с планами на невероятно крутой, динамичный и успешный год * Давайте мы с вами будем расширять горизонты, покорять новые вершины и проживать каждый день так, чтобы гордится каждой минутой своей жизни * Согласны? * ________________________ The first day of #2020! * Féliz Navidad! * Happy New Year! * May all our dreams come true!
Украинская певица Джамала поделилась семейными снимками с мужем Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом.
"С Новым годом!" – написала она.
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З Новим роком! * Вдячна * Люблю * Всім * * Ph. @katyazerova Костюм @gasanova_elvira * #jamala #masallah * #человекпружина #newyear2020
Певец Олег Винник сфотографировался с бокалом шампанского на фоне елки и поделился снимком в Instagram.
"Желаю счастья в Новом году, мира, согласия, здоровья и вдохновения! Ярких впечатлений, теплых объятий, настоящих чудес! Пусть праздник живет в душе, любовь дарит крылья, пусть вас окружает добро. С 2020-м!" – нписал он.
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З Новим роком! С Новым годом! Happy New Year! * #Ювілейний2020 #тінакароль #тинакароль #tinakarol #ukrzoloto @ukrzoloto.ua
Оля Полякова опубликовала поздравление в канун Нового года.
"Дорогие мои! Я вас поздравляю с наступающим Новым годом! Живите мечтами, ведь они сбываются, главное – трудитесь и верьте! Радости нам всем в новом году! Люблю и благодарю!" – написала она.
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"Поздравляю с рождественско-новогодними праздниками, желаю нам открыть в себе сверхвозможности, свободу делать то, что любимо. Давайте возбудим в себе смелость, силу воли, которые принесут нам победу. С Новым мегауспешным, победным и счастливым 2020 годом ", – написал он.
По восточному календарю 2020-й год – год Белой Крысы. О символе наступившего года можно прочитать ЗДЕСЬ.