Тина Кароль исполнила попурри из своих песен. Видео
Украинская певица Тина Кароль в финале шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ исполнила попурри из своих известных песен. Видео разместили на канале проекта в YouTube. Во время выступления Тина Кароль рассказывала о своей жизни. Прозвучали отрывки песен "Выше облаков", "Шиншилла", "Ноченька", "Закрили твої очі", "Жизнь продолжается", "Здаться ты всегда успеешь". Певица несколько раз меняла образы прямо на сцене.
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