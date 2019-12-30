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30 декабря, 2019
 
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Каменских показала тело с татуировками

Украинская певица Настя Каменских (NK) сделала временные татуировки на руках.

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Каменских: Тату. Да или нет?
Каменских: Тату. Да или нет?
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram фото, сделанные во время финала проекта "Х-фактор" на телеканале СТБ.

На снимках она запечатлена с татуировками, очевидно, временными.

"Тату. Да или нет?" – спросила она. 

Большинство подписчиков певицы ответили "нет".

Победителем десятого сезона шоу "Х-фактор" стала подопечная Игоря Кондратюка, 17-летняя Элина Иващенко. Запись момента объявления победителя опубликовали на YouTube-канале проекта "Х-фактор".

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве.

В конце 2017 года дуэт "Потап и Настя", солисткой которого были Каменских и Алексей Потапенко (Потап), сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Первой известной песней группы стала композиция "Не пара".

С 2018 года певица выступает под именем NK. 23 мая 2019 года Каменских и Потапенко поженились.

Теги: Настя Каменских, шоу, Х-фактор, певица NK, тату
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