Каменских показала тело с татуировками

Украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram фото, сделанные во время финала проекта "Х-фактор" на телеканале СТБ.
На снимках она запечатлена с татуировками, очевидно, временными.
"Тату. Да или нет?" – спросила она.
Большинство подписчиков певицы ответили "нет".
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Победителем десятого сезона шоу "Х-фактор" стала подопечная Игоря Кондратюка, 17-летняя Элина Иващенко. Запись момента объявления победителя опубликовали на YouTube-канале проекта "Х-фактор".
Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве.
В конце 2017 года дуэт "Потап и Настя", солисткой которого были Каменских и Алексей Потапенко (Потап), сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Первой известной песней группы стала композиция "Не пара".
С 2018 года певица выступает под именем NK. 23 мая 2019 года Каменских и Потапенко поженились.