"Хочешь попу, как у Ким? So, lets gym!". Каменских показала, как качает ягодицы в зале

Украинская певица Настя Каменских (NK) заявила, что даже при напряженном графике находит время для спортивных тренировок.

Украинская певица Настя Каменских (NK) показала в Instagram, как качает ягодицы в тренажерном зале, со штангой на плечах.



"Хочешь попу, как у Ким? So, lets gym! Ощущать себя в своем идеальном теле очень важно. Именно идеальном для себя, а не для мировых стандартов. Спорт приносит колоссальную радость и прилив энергии. Несмотря на плотный декабрьский график, я стараюсь найти время на тренировки", – написала она.

Клип на песню "Попа, как у Ким" можно посмотреть ЗДЕСЬ.

В конце 2017 года дуэт "Потап и Настя", солисткой которого была Каменских, сообщил о прекращении деятельности, начавшейся в 2006 году. Первой известной песней группы стала композиция "Не пара". В 2017 году Каменских начала сольную карьеру под именем NK.