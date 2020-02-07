"Жалі". Джамала и alyona alyona выпустили клип. Видео
Украинская певица Джамала на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "Жалі". Музыку написала Джамала, текст – Татьяна Милимко, Джамала, alyona alyona, Владимир Макаровский. Режиссер видео – Дмитрий Чернявский. ""Все книги о достижении успеха, путь к мечте, которые я читала, начинаются с мысли о том, что важно не жалеть о прошлом, а двигаться вперед. Сожаления, мысли об ошибках автоматически тянут тебя назад. Важно не зацикливаться на них. Победитель не тот, кто все время выигрывает, а тот, кто никогда не сдается!" – прокомментировала в Instagram премьеру Джамала.
Джамала: Сожаления, мысли об ошибках автоматически тянут тебя назад. Важно не зацикливаться на них. Победитель не тот, кто все время выигрывает, а тот, кто никогда не сдается!
Скриншот: Jamala | Джамала / YouTube
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