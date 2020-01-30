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30 января, 2020
 
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"Дикі танці". alyona alyona выпустила клип. Видео

Украинская певица alyona alyona презентовала на своем YouTube-канале клип на песню "Дикі танці". В анимационном ролике исполнительницу изобразили в роли персонажа игры Grand Theft Auto. По сюжету она едет на автомобиле марки "Жигули" по спальным районам. "Хаотично застроенные панельные дома, лужи во вмятинах асфальта, обязательный биллборд "С днем рождения", продуктовый ларек с пивом и мороженым, киоск "Ремонт обуви" и спортивного вида молодежь на ступеньках – эти родные сердцу локации не спутать ни с чем", – говорится в описании клипа. Заехав в один из дворов, alyona alyona устраивает танцы на крыше собственной машины. К ней присоединяются другие обитатели двора. Режиссер ролика – Анна Велосипедова.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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alyona alyona представила клип о жизни спального района
alyona alyona представила клип о жизни спального района
Скриншот: alyona alyona / YouTube

видео

Видео: alyona alyona / YouTube
Теги: видео, клип, alyona alyona
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