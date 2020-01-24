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24 января, 2020
 
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Джамала показала фото с осветленными волосами

Украинская певица Джамала поделилась впечатлениями от семейного отдыха в Египте.

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Джамала на отдыхе: Я очень люблю Египет, правда
Джамала на отдыхе: Я очень люблю Египет, правда
Фото: jamalajaaa / Instagram

Украинская певица Джамала на своей странице в Instagram разместила снимок, для которого позировала с осветленными волосами.

Фото было сделано во время отдыха исполнительницы в Египте.

"Я очень люблю Египет, правда. Тут сейчас зима. Конечно, не такая, как у нас. Днем до 3-х часов можно получить свои 25, 27, а то и все 30 градусов тепла. Да, ветрено, вечером резко холодает, но все это компенсируют невероятные фрукты, фреши, солнце, пальмы, гостеприимство. Мне очень нравятся египтяне, как они ведут себя с детьми, пытаются помочь, поиграть, спеть. Эмирка уже даже поет Habibi. Я часто летаю, как только в самолетах раздается плач ребенка, осуждающий ропот проносится по рядам: "Родители-эгоисты тащат с собой ребенка, зачем они его так мучают?". И я раньше была таким же скептиком. На самом деле родители "мучаются" сами. Отпуск с ребенком – это не тот отдых, к которому я привыкла. Все подчинено сыну! Но когда я вижу счастье в его глазах, то, как он ест фрукты, бегает босиком по траве, радуется морю, понимаю, что все перелеты, наши бессонные ночи и ранние подъемы не зря!" – написала она.

Джамала родилась 27 августа 1983 года. В 2016 году певица победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".

26 апреля 2017 года Джамала вышла замуж за финансиста Бекира Сулейманова, а 27 марта 2018 года родила сына Эмира-Рахмана.

Теги: Джамала
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