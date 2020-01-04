Джамала поделилась фотосетом в прозрачной блузке

Украинская певица Джамала на своей странице в Instagram поделилась фотосетом в прозрачной блузке темно-синего цвета.
"Проснулась и подумала, что еще не успела ничего глобального запланировать на год. А как вы? Строите планы? Ведете ли доску желаний? Может, пишете свои мечты на бумажке, а потом сжигаете и запиваете шаманским? Пытаетесь заглянуть в будущее, как в зеркало? Либо боитесь сглазить?" – спросила она.
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Проснулась и подумала, что ещё не успела ничего глобального запланировать на год. А как вы? Строите планы? Ведёте ли доску желаний? * Может, пишите свои мечты на бумажке, а потом сжигаете и запиваете шаманским? * Пытаетесь заглянуть в будущее, как в зеркало? Либо боитесь сглазить? * Ph. @arthur_aleksanian MUAH @milenalutskaya * #jamala
Джамала родилась 27 августа 1983 года. В 2016 году певица победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".