Джамала поделилась фотосетом в прозрачной блузке

Украинская певица Джамала поделилась снимками в темно-синей блузке.

Джамала: Проснулась и подумала, что еще не успела ничего глобального запланировать на год Фото: jamalajaaa / Instagram

Украинская певица Джамала на своей странице в Instagram поделилась фотосетом в прозрачной блузке темно-синего цвета.

"Проснулась и подумала, что еще не успела ничего глобального запланировать на год. А как вы? Строите планы? Ведете ли доску желаний? Может, пишете свои мечты на бумажке, а потом сжигаете и запиваете шаманским? Пытаетесь заглянуть в будущее, как в зеркало? Либо боитесь сглазить?" – спросила она.

Джамала родилась 27 августа 1983 года. В 2016 году певица победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".