Джамала записала колыбельные для мальчика и девочки. Аудио
Украинская певица Джамала записала колыбельные для мальчика и девочки. Аудио разместили на ее YouTube-канале. Песни называются "Спи, мій принце, спи" и "Спи, принцесо, спи". Треки сопроводили изображением детской кровати-корзины с голубым и розовым покрывалом соответственно. "В это волшебное утро, когда дети находят подарки и сладости под подушками, я хочу создать свой подарок! Он особенный и дорогой для меня, это мои авторские колыбельные. Это дар малышам и их родителям. Пусть ваши дети крепко и безмятежно спят, пусть им приснятся только сладкие сны!" – написала певица в Instagram 19 декабря, в День Святого Николая.
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