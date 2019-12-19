Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
19 декабря, 2019
 
Новости

Джамала записала колыбельные для мальчика и девочки. Аудио

Украинская певица Джамала записала колыбельные для мальчика и девочки. Аудио разместили на ее YouTube-канале. Песни называются "Спи, мій принце, спи" и "Спи, принцесо, спи". Треки сопроводили изображением детской кровати-корзины с голубым и розовым покрывалом соответственно. "В это волшебное утро, когда дети находят подарки и сладости под подушками, я хочу создать свой подарок! Он особенный и дорогой для меня, это мои авторские колыбельные. Это дар малышам и их родителям. Пусть ваши дети крепко и безмятежно спят, пусть им приснятся только сладкие сны!" – написала певица в Instagram 19 декабря, в День Святого Николая.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Джамала: Пусть ваши дети крепко и безмятежно спят, пусть им приснятся только сладкие сны!
Джамала: Пусть ваши дети крепко и безмятежно спят, пусть им приснятся только сладкие сны!
Фото: jamalajaaa / Instagram

видео

Аудио: Jamala | Джамала / YouTube

Аудио: Jamala | Джамала / YouTube
Теги: Джамала, аудио, колыбельная
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Угнанный автомобиль, съемная квартира, "нежирные дела". Что известно о новом главе НАПК Новикове
Угнанный автомобиль, съемная квартира, "нежирные дела". Что известно о новом главе НАПК Новикове
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Записки бывшего подполковника КГБ: Финансовые схемы "друзей разведки"
Записки бывшего подполковника КГБ: Финансовые схемы "друзей разведки"
Владимир ПОПОВ
Префекты и особый статус для любой области. Главное о проекте децентрализации Зеленского
Префекты и особый статус для любой области. Главное о проекте децентрализации Зеленского
Дмитрий НЕЙМЫРОК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS