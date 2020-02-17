Джамала рассказала, как муж отреагировал на ее вторую беременность

Украинская певица Джамала рассказала, что почувствовала изменения в организме во время съемок клипа на трек "Жалі" и поделилась реакцией мужа, Бекира Сулейманова, на сообщение о грядущем пополнении в семье.

Джамала: Я сделала тест, потом сказала Бекиру Фото: jamalajaa / Instagram

Украинская певица Джамала в комментарии Telegram-каналу "Особливе з Соломією" рассказала, как ее муж финансист Бекир Сулейманов отреагировал на беременность супруги.

По словам певицы, она ощутила изменения в организме во время съемок клипа на совместную с alyona alyona песню "Жалі": чувствовала усталость, помутнение в голове. Но тогда она решила, что это связано с напряженным графиком работы и диетой, но все же предположила, что, возможно, беременна.

"Я сделала тест, потом сказала Бекиру. А он ответил: "Нет, еще не буду радоваться, надо пойти к врачу, чтобы он подтвердил. Потом я буду радоваться", – рассказала Джамала.

Джамала 26 апреля 2017 года вышла замуж за Бекира Сулейманова, а 27 марта 2018 года родила сына Эмира-Рахмана.

В 2016 году певица победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".