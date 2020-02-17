"Я мечтаю о шоу, которое поднимет нашу страну еще выше". Лидер The Hardkiss Санина рассказала, почему не поедет на "Евровидение"

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина в эфире второго полуфинала нацотбора на "Евровидение 2020" призналась, что не согласилась бы поехать на конкурс "Евровидение" как участница, даже если бы ее об этом попросили продюсеры.

Санина: Эта сцена нужна исполнителям, которых сегодня не знают Скриншот: UA:Перший / YouTube

Лидер украинской группы The Hardkiss Юлия Санина после выступления коллектива в качестве специальных гостей второго полуфинала нацотбора на "Евровидение 2020" рассказала, что на данный момент коллектив не рассматривает вероятность выступления на этом конкурсе. Прямую трансляцию нацотбора вел телеканал "UA:Перший".

На вопрос ведущего нацотбора, шоумена Сергея Притулы, согласился ли бы коллектив представить Украину на "Евровидении", если бы им это предложили продюсеры, минуя этап нацотбора, ответила: "Я думаю, что плохая идея отбрасывать нацотбор".

По словам Саниной, в 2016 году участие в нацотборе сделало их широко популярными.

"Эта сцена нужна исполнителям, которых сегодня не знают. Мы как группа можем уже по-другому представлять Украину. У нас есть другие возможности. Я мечтаю о другом: о стадионном шоу, которое поднимет нашу страну еще выше. У нас есть другие платформы. Дорогу молодым. Дважды в одну реку не войдешь", – сказала она.

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Видео: UA:Перший / YouTube

В 2016 году The Hardkiss и Джамала набрали одинаковое количество баллов в нацотборе на "Евровидение". Но поскольку The Hardkiss пять баллов отдали телезрители, а шесть – судьи, а Джамале – шесть телезрители, а судьи – пять, на конкурс поехала она. (По правилам нацотбора мнение телезрителей считается приоритетным).

Джамала стала победительницей конкурса "Евровидение 2016", исполнив песню "1944". Конкурс проходил в Стокгольме.

Представителя Украины на "Евровидении 2020" назовут в финале 22 февраля.

Из первого полуфинала в финал нацотбора прошли Kruть (с композицией "99"), Go-A ("Соловей") и Jerry Heil (Vegan). Победителями второго полуфинала украинского национального отбора "Евровидение 2020" стали Tvorchi, Khayat и David Axelrod.

Конкурс "Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен, ведущая, певица, дважды участвовавшая в "Евровидении", Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Участник от Украины в Роттердаме выступит в первом полуфинале. У него будет 16 конкурентов.