Monatik посетил Brit Awards 2020 в качестве приглашенного артиста

Прекрасный вечер! Отличное шоу. Премия @brits #BritAwards2020. Признаюсь честно, наши Украинские премии, хоть и такие молодые, по сравнению с 40-ой Brit Awards, а уже на уровне! Более того, стремительно развиваются! Наиболее впечатляет отношение гостей, зрителей — они все мечтают здесь побывать, целый день об этом событии говорят! Среди прохожих на улицах, среди всех и каждого, кто встречался на моем пути. Лучшие перформансы вечера, как по мне, @stormzy @santandave @lizzobeeating * . Рад за @feliciathegoat #BestInternationalArtist !!! #MONATIKcorporation очень рады сотрудничеству с @mastercardukraine ! #MadeWithLoveAndRhythm