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19 февраля, 2020
 
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Monatik посетил Brit Awards 2020 в качестве приглашенного артиста

Украинский певец Monatik посетил церемонию вручения международной музыкальной премии Brit Awards 2020 по приглашению организаторов мероприятия.

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Monatik посетил церемонию премии Brit Awards 2020 вместе с женой Ириной
Monatik посетил церемонию премии Brit Awards 2020 вместе с женой Ириной
Фото: Irina Monatik / Facebook

33-летний украинский певец и композитор Monatik в качестве приглашенного артиста посетил юбилейную международную музыкальную премию Brit Awards. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.

"Признаюсь, наши украинские премии хоть и такие молодые по сравнению с 40-й Brit Awards, а уже на уровне! Более того, стремительно развиваются! Впечатляет отношение гостей, зрителей – они все мечтают здесь побывать", – поделился эмоциями артист. 

Супруга артиста Ирина, опубликовав на своей странице в Facebook фото с церемонии вручения музыкальной премии, назвала мужа мечтателем и призналась, что "не верит своему счастью".

https://www.facebook.com/irina.demicheva.5/posts/10156920567822314

На церемонии в Лондоне артист появился в пиджаке Stella McCartney, дополнив образ шляпой Alexander Wang и обувью Balenciaga. Супруга музыканта Ирина для посещения мероприятия выбрала total look от украинского дизайнера Ивана Фролова, пишет издание Elle. 

"Интересные победители, интересные личности. Классная паралель в том, что лучший альбом – это рэп-альбом, лучший интернациональный исполнитель – это рэп-исполнитель, Рулит продукт, sound и лирика", – рассказал певец в эфире программы "Сніданок 1+1", которая выходит на канале "1+1".

ВИДЕО
Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube

Среди гостей премии были Билли Айлиш, Lizzo, Джастин Бибер, Льюис Капальди, Ариана Гранде, Сэм Смит, Эд Ширан и Coldplay. 

40-я ювилейная церемония награждения лучших музыкантов Brit Awards 2020 проходила 18 февраля на лондонском стадионе О2.

Дмитрий Монатик родился в 1986 году в Луцке. Музыкальную карьеру начинал в качестве участника различных талант-шоу, работал в балете Натальи Могелевской.

В 2010 году артист прошел кастинг в вокальное талант-шоу «Х-Фактор» на СТБ. В 2011 году певец выпустил свой первый клип, снятый на мобильный телефон. 

Спустя шесть лет после участия в талант-шоу «Х-Фактор» Monatika пригласили в качестве наставника в вокальное шоу "Голос. Діти" на телеканале "1+1". 

В 2017 году певец открывал евровидение песней «Spinning» .

Вместе с супругой Ириной Дмитрий Монатик воспитывает двоих сыновей. 

Monatik и Джамала – единственные украинские артисты, которые были приглашены на церемонию вручения международной музыкальной премии Brit Awards. Джамала посетила мероприятие в 2017 году. 

Теги: Лондон, премия, Джамала, Monatik, Brit Awards 2017
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