"Успевайте кайфовать!". Брежнева под песни Меладзе и Monatik оторвалась на афтепати своего дня рождения

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", проживающая в РФ, 38-летняя Вера Брежнева показала в Instagram, как праздновала афтепати своего дня рождения.
"Так интересна и быстротечна жизнь, и так важно успевать получать удовольствие в этом бурном потоке, что мы и сделали после моего дня рождения. Когда я вернулась к работе, решили отпраздновать его еще раз в узком кругу коллектива. Классно, что у меня есть человек, которому я могу доверить, и она помогла мне организовать нашу маленькую пати, но в итоге я ее "подсидела" и... Dj Vera оторвалась на полную", – написала она.
В ролике звучат песни из репертуара российского певца Валерия Меладзе и украинского музыканта Monatik. Брежнева отметила, что в ее плейлисте также была музыка The Prodigy и Bomfunk Mc’s.
"Успевайте кайфовать!" – призвала она.
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Так интересна и быстротечна жизнь и так важно успевать получать удовольствие в этом бурном потоке) что мы и сделали) после моего дня рождения, когда я вернулась к работе, решили отпраздновать его ещё раз в узком кругу коллектива) классно, что у меня есть человек, которому я могу доверить, и она помогла мне организовать нашу маленькую пати @ainaprib * , но в итоге я ее «подсидела» и.... DJ VERA оторвалась на полную * здесь лишь фрагменты) все остальное осталось в нашей памяти * особенно the Prodigy и Bomfunk Mc’s * к чему я это все! Успевайте кайфовать!) #КРАСИВО Ps: собираю плейлист для новой вечеринки ) кидайте ваши любимые треки именно для веселья *
Главное празднование своего дня рождения в 2020 году исполнительница провела в итальянских Альпах.
Вера Брежнева родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске (Каменское). Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. Сейчас она замужем за продюсером этого коллектива. Вера Брежнева и Меладзе поженились 22 октября 2015 года в Италии. Свадьбу они сделали тайной и не пригласили даже близких родственников.