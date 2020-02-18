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18 февраля, 2020
 
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"Успевайте кайфовать!". Брежнева под песни Меладзе и Monatik оторвалась на афтепати своего дня рождения

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева сняа видео на вечеринке, которую провела в качестве диджея: она ставила песни из репертуара российского певца Валерия Меладзе и украинского музыканта Monatik.

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Брежнева: Так интересна и быстротечна жизнь, и так важно успевать получать удовольствие в этом бурном потоке
Брежнева: Так интересна и быстротечна жизнь, и так важно успевать получать удовольствие в этом бурном потоке
Фото: ververa / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", проживающая в РФ, 38-летняя Вера Брежнева показала в Instagram, как праздновала афтепати своего дня рождения.

"Так интересна и быстротечна жизнь, и так важно успевать получать удовольствие в этом бурном потоке, что мы и сделали после моего дня рождения. Когда я вернулась к работе, решили отпраздновать его еще раз в узком кругу коллектива. Классно, что у меня есть человек, которому я могу доверить, и она помогла мне организовать нашу маленькую пати, но в итоге я ее "подсидела" и... Dj Vera оторвалась на полную", – написала она.

В ролике звучат песни из репертуара российского певца Валерия Меладзе и украинского музыканта Monatik. Брежнева отметила, что в ее плейлисте также была музыка The Prodigy и Bomfunk Mc’s.

"Успевайте кайфовать!" – призвала она.

Главное празднование своего дня рождения в 2020 году исполнительница провела в итальянских Альпах.

Вера Брежнева родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске (Каменское). Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. Сейчас она замужем за продюсером этого коллектива. Вера Брежнева и Меладзе поженились 22 октября 2015 года в Италии. Свадьбу они сделали тайной и не пригласили даже близких родственников.

Теги: Валерий Меладзе, Prodigy, Вера Брежнева, ВИА Гра, Константин Меладзе, Monatik
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