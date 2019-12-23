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23 декабря, 2019
 
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Брежнева показала маму и сестер

Экс-участница украинской группы Вера Брежнева поделилась по случаю дня рождения сестер Виктории и Анастасии снимком с ними и мамой Тамарой.

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Вера Брежнева: Если бы у нас было право выбора на небесах, в какой семье мы хотим родиться, я бы выбрала именно эту семью
Вера Брежнева: Если бы у нас было право выбора на небесах, в какой семье мы хотим родиться, я бы выбрала именно эту семью
Фото: ververa / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) опубликовала в Instagram фото со своими сестрами Анастасией и Викторией и мамой Тамарой Галушкой. 

"Если бы у нас было право выбора на небесах, в какой семье мы хотим родиться, я бы выбрала именно эту семью. Именно такую маму, такого папу и трех сестер. И такую жизнь, которая у нас была. Нелегкая, но интересная, голодная, но дружная. Я счастлива, что у нас была многодетная семья. И что именно 22 декабря в день зимнего солнцестояния родились сразу две мои сестрички (вместо одного крупного мальчика). С этого дня прошло 35 лет. И теперь уже наши дети так же играют вместе, болтают и поддерживают друг друга. Сегодня в нашей семье праздник, и самое главное, чего я нам желаю, – собираться вместе почаще", – написала певица.

Анастасии и Виктории Галушкам 22 декабря исполнилось 35 лет.

Вера Брежнева осенью 2015 года вышла замуж за продюсера и композитора Константина Меладзе. Свадьбу они сделали тайной и не пригласили даже близких родственников.

Теги: Вера Брежнева
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