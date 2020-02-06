Брежнева обнародовала снимки празднования своего дня рождения с мужем и сестрами

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева поделилась семейным снимком и показала место, в котором праздновала 38-летие.

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева отпраздновала 38-летие в итальянских Альпах. Подборку снимков, на одном из которых она запечатлена с мужем, продюсером и композитором Константином Меладзе, младшей дочеью Сарой, сестрами Анастасией и Викторией, Брежнева разместила в Instagram.

"Идеальный день рождения – это идеальная компания в идеальном месте. Я, как и хотела, собрала всех сестер, и мы провели этот день в потрясающей атмосфере. Единственный минус нашей большой компании – это невозможность сделать общее фото, на котором бы все вышли хорошо. Зато с нами весело. Я долго выбирала место, где мы могли бы получить максимум удовольствия за два дня и нашла новый отель (обожаю свежие отели). В итоге не хотели уезжать... Хоть и пришлось. Постаралась в карусели передать этот волшебный день и мой торт", – написала она.

Вера Брежнева родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске (Каменское).

Сестрам Брежневой, Анастасии и Виктории Галушкам, 22 декабря 2019 года исполнилось 35 лет. Они двойняшки.

Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились 22 октября 2015 года в Италии. Свадьбу они сделали тайной и не пригласили даже близких родственников.

От первого брака у Меладзе трое детей: Алиса (2000), Лия (2004), Валерий (2005). У Брежневой две дочери – Соня (2001) и Сара (2009).