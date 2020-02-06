Брежнева обнародовала снимки празднования своего дня рождения с мужем и сестрами

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева отпраздновала 38-летие в итальянских Альпах. Подборку снимков, на одном из которых она запечатлена с мужем, продюсером и композитором Константином Меладзе, младшей дочеью Сарой, сестрами Анастасией и Викторией, Брежнева разместила в Instagram.
"Идеальный день рождения – это идеальная компания в идеальном месте. Я, как и хотела, собрала всех сестер, и мы провели этот день в потрясающей атмосфере. Единственный минус нашей большой компании – это невозможность сделать общее фото, на котором бы все вышли хорошо. Зато с нами весело. Я долго выбирала место, где мы могли бы получить максимум удовольствия за два дня и нашла новый отель (обожаю свежие отели). В итоге не хотели уезжать... Хоть и пришлось. Постаралась в карусели передать этот волшебный день и мой торт", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Идеальный день рождения - это идеальная компания в идеальном месте ... я , как и хотела, собрала всех сестёр и мы провели этот день в потрясающей атмосфере * Единственный минус нашей большой компании - это невозможность сделать общее фото, на котором бы все вышли хорошо * зато с нами весело )) Я долго выбирала место, где мы могли бы получить максимум удовольствия за 2 дня и нашла новый отель ( обожаю свежие отели ) #lefaydolomiti В итоге не хотели уезжать... хоть и пришлось * постаралась в карусели передать этот волшебный день * и мой торт * И ещё немного сторис из #lefayresort *
Вера Брежнева родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске (Каменское).
Сестрам Брежневой, Анастасии и Виктории Галушкам, 22 декабря 2019 года исполнилось 35 лет. Они двойняшки.
Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились 22 октября 2015 года в Италии. Свадьбу они сделали тайной и не пригласили даже близких родственников.
От первого брака у Меладзе трое детей: Алиса (2000), Лия (2004), Валерий (2005). У Брежневой две дочери – Соня (2001) и Сара (2009).