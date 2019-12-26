Брежнева показала объятия с мужем

Экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева обняла супруга, композитора Константина Меладзе, перед камерой.

Брежнева: Перед каждым Новым годом я люблю вас чем-то радовать Фото: ververa / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева показала в Instagram фото объятий с мужем, продюсером и композитором Константином Меладзе.

"Перед каждым Новым годом я люблю вас чем-то радовать. Самое сложное – понять, чем. Из последних опросов – топ пожеланий: фото с мужем, личная встреча, билеты на концерт. Исполняю!" – написала она.

Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились 22 октября 2015 года в Италии. Свадьбу они сделали тайной и не пригласили даже близких родственников.

От первого брака у Меладзе трое детей: Алиса (2000), Лия (2004), Валерий (2005). У Брежневой две дочери – Соня (2001) и Сара (2009).