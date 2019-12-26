Брежнева показала объятия с мужем

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева показала в Instagram фото объятий с мужем, продюсером и композитором Константином Меладзе.
"Перед каждым Новым годом я люблю вас чем-то радовать. Самое сложное – понять, чем. Из последних опросов – топ пожеланий: фото с мужем, личная встреча, билеты на концерт. Исполняю!" – написала она.
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Перед каждым Новым годом я люблю вас чем-то радовать. Самое сложное понять - чем) Из последних опросов - топ пожеланий : - Фото с мужем - личная встреча - билеты на концерт. Исполняю!) Фото - пожалуйста, встречу за праздничным столом уже выиграла моя семья, а вот два билета на мой концерт 25.04 в Крокусе я готова подарить на Новый год кому-то из вас! * 2 билета на концерт = 2 простых действия : 1. Отметить того, с кем хочешь пойти на концерт в комментариях под этим постом. В одном комментарии только один человек. 2. Обязательное условие : Следующее фото в карусели - афиша, жми на самолётик ( значок возле значка лайк и коммент) выкладывай афишу в сториз и отмечай меня, чтобы я увидела, что ты хочешь на мой концерт * ) Итоги розыгрыша - в пятницу * Ps : всем, кто празднует сегодня - Merry Christmas * Любви ♥ * ♥ * ♥ *
Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились 22 октября 2015 года в Италии. Свадьбу они сделали тайной и не пригласили даже близких родственников.
От первого брака у Меладзе трое детей: Алиса (2000), Лия (2004), Валерий (2005). У Брежневой две дочери – Соня (2001) и Сара (2009).