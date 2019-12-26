Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
26 декабря, 2019
 
Новости

Брежнева показала объятия с мужем

Экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева обняла супруга, композитора Константина Меладзе, перед камерой.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Брежнева: Перед каждым Новым годом я люблю вас чем-то радовать
Брежнева: Перед каждым Новым годом я люблю вас чем-то радовать
Фото: ververa / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева показала в Instagram фото объятий с мужем, продюсером и композитором Константином Меладзе.

"Перед каждым Новым годом я люблю вас чем-то радовать. Самое сложное – понять, чем. Из последних опросов – топ пожеланий: фото с мужем, личная встреча, билеты на концерт. Исполняю!" – написала она.

Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились 22 октября 2015 года в Италии. Свадьбу они сделали тайной и не пригласили даже близких родственников.

От первого брака у Меладзе трое детей: Алиса (2000), Лия (2004), Валерий (2005). У Брежневой две дочери – Соня (2001) и Сара (2009).

Теги: Вера Брежнева, Константин Меладзе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Выход футбольной сборной на Евро, лучшая молодая легкоатлетка планеты. Спортивные итоги Украины 2019 года
Выход футбольной сборной на Евро, лучшая молодая легкоатлетка планеты. Спортивные итоги Украины 2019 года
Борис ГАВРИЛЕЦ
Промокашка и Чубакка, диссидент Буковский и диктатор Мугабе. Известные люди, умершие в 2019 году. Фоторепортаж
Промокашка и Чубакка, диссидент Буковский и диктатор Мугабе. Известные люди, умершие в 2019 году. Фоторепортаж
Записки бывшего подполковника КГБ: Иранский куратор творческой интеллигенции СССР
Записки бывшего подполковника КГБ: Иранский куратор творческой интеллигенции СССР
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS