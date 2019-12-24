Цекало заплатил сестре Веры Брежневой, чтобы она вернула себе девичью фамилию – СМИ

Российский шоумен и продюсер Александр Цекало, по сообщению StarHit, намерен за деньги добиться от бывшей жены, Виктории Галушки (сестры певицы Веры Брежневой), чтобы она не носила больше его фамилию.

58-летний российский шоумен и продюсер Александр Цекало добивается, чтобы его новая жена, 28-летняя художница Дарина Эрвин, взяла его фамилию. Об этом человек из круга Цекало рассказал изданию StarHit.

"Александр убежден: новая жена должна носить его фамилию. Но та отказывалась и объясняла это тем, что одна Цекало до сих пор существует, ведь экс-супруга Виктория не сменила паспортные данные после развода. Вообще, Саша поступил по-мужски: оставил ей дом, машину... И, между прочим, до сих пор полностью содержит семью. Но Галушка никак не хотела расставаться со звездной фамилией. В итоге ничего не оставалось – заплатил", – рассказал инсайдер.

По сообщению приближенного к Цекало лица, отношения продюсера с экс-супругой крайне натянутые, все общение официальное и осуществляется только через посредников. C детьми он видится редко, хотя, по словам инсайдера, скучает по ним.

Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились в марте 2019 года. Сыграть свадьбу они планируют в 2020-м. В браке с Викторией Галушкой Александр Цекало жил с 2008 года. У них есть двое детей: дочь Александра (2008) и сын Михаил (2012). От брака с российской певицей Лолитой у Цекало есть дочь Ева (1999).