Monatik сравнил жену на пляжном снимке с Венерой

Украинский певец Monatik обнародовал в Instagram фото с изображением своей супруги, Ирины Демичевой на пляже.
Певец прикрыл тело жены ракушкой, которую держал в своей руке. Он провел аналогию с картиной "Рождение Венеры" итальянского художника Сандро Боттичелли, отметив пост хештегами "Венера" и "рождение".
"Сильно красиво тут, конечно", – написал он.
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У Monatik и Ирины Демичевой есть двое детей: трехлетний Платон и четырехлетний Даниил.
Впервые певец показал в микроблоге свою жену по случаю ее дня рождения 10 августа 2018 года. Певец также рассказал, какими должны быть отношения семейной пары.