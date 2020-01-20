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20 января, 2020
 
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Экс-вокалистка "Ленинграда" россиянка Старшова стала участницей шоу "Голос країни". Видео

Экс-вокалистка российской группы "Ленинград" Василиса Старшова пришла на слепые прослушивания шоу "Голос країни 2020" на "1+1". Видео разместили на канале проекта в YouTube. "Я очень хочу, чтобы меня увидел весь мир. В России год я пела в группе "Ленинград", и со мной она стала собирать стадионы", – заявила она. К ней повернулись Дан Балан, Monatik, Потап и Настя Каменских. Тина Кароль уже по окончании песни нажала красную кнопку, означающую, что она выбирает участника. Василиса предложила тренерам устроить рэп-батл. Тина Кароль, читая рэп, отметила, что Василисе стоит "отбросить понты" и больше петь. Старшова выбрала своим тренером Дана Балана.

 
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Старшова вошла в команду Дана Балана
Старшова вошла в команду Дана Балана
Скриншот: Голос країни / YouTube

видео

Видео: Голос країни / YouTube
Теги: Ленинград, Настя Каменских, Потап и Настя, Тина Кароль, Дан Балан, шоу, Василиса Старшова, Monatik, Голос страны
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