Monatik показал архивное фото с младшим сыном

Украинский певец Monatik показал фото из личного архива с новорожденным сыном Платоном.

Monatik обратился к сыну: Вы с братом, уже могу уверенно сказать, лучшее, что могло у меня получиться в жизни, с мамой, конечно Фото: monatik_official / Instagram

Украинский певец Monatik обнародовал в Instagram снимок, сделанный вскоре после рождения cвоего младшего сына Платона, которому 12 января исполнилось три года.

"Как же быстро летит время. Еще вчера ты был таким. Наблюдал за братом, который только-только научился ходить, и удивлялся его скорости. Все время требовал того, чего не мог объяснить, и поэтому постоянно разрабатывал свои связки и наши перепонки... О-о-очень громко. Но без слез... Именно требуя, и тем самым умилял, улыбал, как и сегодня. Единственное, теперь все проще, ведь ты очень быстро бегаешь, плаваешь, ныряешь, веселишь нас всех, пародируешь тиранозавра часы напролет, потом Льва, потом Леонардо, потом артиста с микрофоном в руках и знаешь минимум 100 таких необходимых слов", – написал певец.

Он выразил надежду, что его сын, когда подрастет, отыщет этот пост и запустит ностальгирующий взгляд в небо.

"Вы с братом, уже могу уверенно сказать, лучшее, что могло у меня получиться в жизни, с мамой, конечно", – заявил исполнитель.

Monatik женат на Ирине Демичевой, являющейся его директором.

Впервые певец показал в микроблоге свою жену по случаю ее дня рождения 10 августа 2018 года. Певец также рассказал, какими должны быть отношения семейной пары.

Monatik уже показывал своих сыновей, но также спинами к объективу.