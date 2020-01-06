Monatik поделился снимками сыновей на пляже

Украинский певец Monatik показал фото с детьми Даниилом и Платоном.

Monatik: ...А теперь улыбкой наших детей я прохожу сквозь злые зимы... Запоминая каждый миг секундами каждыми Фото: monatik_official / Instagram

Украинский певец Monatik обнародовал в Instagram снимки своих детей Даниила и Платона, сделанные во время отдыха на пляже.

"...А теперь улыбкой наших детей я прохожу сквозь злые зимы... Запоминая каждый миг секундами каждыми", – процитировал он собственную песню "Зашивает душу".

Monatik женат на Ирине Демичевой, являющейся его директором.

Впервые певец показал в микроблоге свою жену по случаю ее дня рождения 10 августа 2018 года. Певец также рассказал, какими должны быть отношения семейной пары.

Monatik уже показывал своих сыновей, но также спинами к объективу.