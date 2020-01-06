Monatik поделился снимками сыновей на пляже

Украинский певец Monatik обнародовал в Instagram снимки своих детей Даниила и Платона, сделанные во время отдыха на пляже.
"...А теперь улыбкой наших детей я прохожу сквозь злые зимы... Запоминая каждый миг секундами каждыми", – процитировал он собственную песню "Зашивает душу".
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... а теперь улыбкой наших детей я прохожу сквозь злые зимы... Запоминая #КаждыйМиг секундами каждыми... #ЗашиваюДушу #ВозвращаюКрышу
Monatik женат на Ирине Демичевой, являющейся его директором.
Впервые певец показал в микроблоге свою жену по случаю ее дня рождения 10 августа 2018 года. Певец также рассказал, какими должны быть отношения семейной пары.
Monatik уже показывал своих сыновей, но также спинами к объективу.