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27 января, 2020
 
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Бэк-вокалистка Monatik спела на шоу "Голос країни". Видео

Бэк-вокалистка украинского певца Monatik Лида Ли пришла на слепые прослушивания вокального шоу "Голос країни" на "1+1". Видео разместили на YouTube-канале проекта. Она исполнила песню Bang Bang из репертуара певицы Jessy J. К Лиде Ли повернулись тренеры Monatik, Потап и Настя Каменских и Тина Кароль. Участница сделала выбор в пользу Monatik и отправилась к нему в команду.

 
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Лида Ли отправилась в команду Monatik
Лида Ли отправилась в команду Monatik
Скриншот: Голос країни / YouTube

видео

Видео: Голос країни / YouTube
Теги: видео, Настя Каменских, Потап и Настя, Тина Кароль, шоу, Потап, Monatik, Голос страны, Лида Ли
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