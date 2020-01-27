Бэк-вокалистка Monatik спела на шоу "Голос країни". Видео
Бэк-вокалистка украинского певца Monatik Лида Ли пришла на слепые прослушивания вокального шоу "Голос країни" на "1+1". Видео разместили на YouTube-канале проекта. Она исполнила песню Bang Bang из репертуара певицы Jessy J. К Лиде Ли повернулись тренеры Monatik, Потап и Настя Каменских и Тина Кароль. Участница сделала выбор в пользу Monatik и отправилась к нему в команду.
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