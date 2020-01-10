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Музыкант Jah Khalib: Monatik для меня Джастин Тимберлейк или Фаррелл

Украинский певец Monatik исполняет не рэп, а поп, заявил в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона музыкант Jah Khalib. Он сравнил Монатика с поп-исполнителем Джастином Тимберлейком и Фарреллом, не уточнив, кого именно имеет в виду.

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Jah Khalib: Сейчас рэперы соединили в себе принципы поведения и музыки рок-звезд
Jah Khalib: Сейчас рэперы соединили в себе принципы поведения и музыки рок-звезд
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Музыкант Jah Khalib в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона сравнил украинского певца Monatik с музыкантом и актером Джастином Тимберлейком.

"Monatik – это не рэп. Для меня это больше фанк, поп, соул. Он для меня Джастин Тимберлейк или Фаррелл, и, я думаю, он это прекрасно знает. А новый рэп сейчас – это молодые пацаны, просто беспредельные, сумасшедшие", – сказал Jah Khalib.

По его словам, "сейчас рэперы соединили в себе принципы поведения и музыки рок-звезд".

"Рэп сейчас в основном об одном – о девчонках, тачках, бабках. Если раньше у того же Dr. Dre рэп был о том, как тяжело быть черным, как тяжело быть гангстером, о ноше, которая легла на наши плечи, то сейчас читают: как круто, что я гангстер и у меня есть ствол. Немного поменялась идеология. Что такое рэп, как и что такое любовь, непонятно. Для меня рэп – это музыка протеста", – заявил музыкант.

На вопрос "рэп – когда беда у человека?" Jah Khalib ответил: "Ну, реально!"

"С другой стороны, немного консервативно, по-стариковски говорить: "А, это новое, это не рэп". Это рэп, просто в новой форме, новая ментальность", – считает он.

Музыкант Jah Khalib: В Москве я увидел что-то фальшивое. Плюс там невероятно хитрые девушки. Я переехал в Киев. Читайте полную версию интервью

Jah Khalib (настоящее имя – Бахтияр Мамедов) родился в 1993 году в Алматы (Казахстан) в семье азербайджанца и казашки. С детства увлекался рэпом. Учился в музыкальной школе по классу саксофона и в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы на факультете музыковедения и менеджмента (не окончил ее). 

Вначале работал в качестве битмейкера и саунд-продюсера со многими казахстанскими рэперами, а в 2014 году начал выпускать собственные треки, среди самых известных – "Лейла", "Медина", "Созвездие ангела", "Если че, я Баха", "Мамасита" и другие. Jah Khalib выпустил три сольных альбома: "Если че, я Баха" (2016), "E.G.O." (2018) и "Выход в свет" (2019). 

Музыкант сейчас живет в Киеве. Он записал несколько треков с украинскими исполнителями – "Кохаю" с Джамалой и "По льду" с Maruv.

Теги: музыка, Джастин Тимберлейк, Колин Фаррелл, рэпер, Jah Khalib, Dr Dre
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