Музыкант Jah Khalib: В детстве у меня смешная история была. У меня зачесалось в штанах, старшаки говорят: "Вот тебе деньги, сходи к проститутке". А ей под 35 и золотые зубы. Фу-у!

Jah Khalib: К районной проститутке я зашел, потому что все пацаны ходили Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Музыкант Jah Khalib сообщил в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, что в детстве был с "районной проституткой".

"В детстве. У меня была смешная история. У нас на районе была… которая лишала всех пацанов девственности. Она была такая старая, неприятная. Ух! Это травма на всю жизнь... Меня туда послали. Сказали: "Ты должен сходить"... Грубо говоря, у меня зачесалось в штанах. Старшаки говорят: "Вот тебе деньги, сходи туда", – рассказал он.

По словам музыканта, ей было "под 35".

"Пробег у нее хороший был. Еще у нее были золотые зубы. Фу-у!.. Не хочу называть это девушкой. Это был мой первый горький опыт... После того, как все произошло с этой районной проституткой, я до универа особо не думал о девушках. У меня чуть другое было детство. С пацанами в баскет, прогуляться, семки пощелкать во дворе... А к районной проститутке я зашел, потому что все пацаны ходили и я тоже должен был, по-любому", – отметил Jah Khalib.

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Jah Khalib (настоящее имя – Бахтияр Мамедов) родился в 1993 году в Алматы (Казахстан) в семье азербайджанца и казашки. С детства увлекался рэпом. Учился в музыкальной школе по классу саксофона и в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы на факультете музыковедения и менеджмента (не окончил ее).

Вначале работал в качестве битмейкера и саунд-продюсера со многими казахстанскими рэперами, а в 2014 году начал выпускать собственные треки, среди самых известных – "Лейла", "Медина", "Созвездие ангела", "Если че, я Баха", "Мамасита" и другие. Jah Khalib выпустил три сольных альбома – "Если че, я Баха" (2016), "E.G.O." (2018) и "Выход в свет" (2019).

Музыкант сейчас живет в Киеве. Он записал несколько треков с украинскими исполнителями – "Кохаю" с Джамалой и "По льду" с Maruv.