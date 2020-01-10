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Музыкант Jah Khalib: Самый большой гонорар какой у меня был? $100 тыс. за выступление

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона музыкант Jah Khalib рассказал, что за первый концерт в Казахстане получил $500.

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Jah Khalib: Приезжаю в города и вижу, что люди поют мои песни. Это круто!
Jah Khalib: Приезжаю в города и вижу, что люди поют мои песни. Это круто!
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Музыкант Jah Khalib рассказал в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, что для него богатство не измеряется в деньгах.

На вопрос, какой самый большой гонорар у него был, Jah Khalib ответил, что $100 тыс. за выступление.

"Представляете, за день получить $100 тысяч? Когда ты за 45 минут делаешь $100 тысяч, то думаешь: "Что-то невероятное!" – добавил он.

Музыкант сказал, что за первый концерт в Казахстане получил $500.

"Для меня это были невероятные деньги! Девять лет до этого я занимался этой музыкой, со школы. Писал эти песни в надежде на то, что стану артистом. И это стреляет! Приезжаю в города и вижу, что люди поют мои песни. Это круто!" – добавил Jah Khalib.

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Jah Khalib (настоящее имя – Бахтияр Мамедов) родился в 1993 году в Алматы (Казахстан) в семье азербайджанца и казашки. С детства увлекался рэпом. Учился в музыкальной школе по классу саксофона и в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы на факультете музыковедения и менеджмента (не окончил ее). 

Вначале работал в качестве битмейкера и саунд-продюсера со многими казахстанскими рэперами, а в 2014 году начал выпускать собственные треки, среди самых известных – "Лейла", "Медина", "Созвездие ангела", "Если че, я Баха", "Мамасита" и другие. Jah Khalib выпустил три сольных альбома – "Если че, я Баха" (2016), "E.G.O." (2018) и "Выход в свет" (2019). 

Музыкант сейчас живет в Киеве. Он записал несколько треков с украинскими исполнителями – "Кохаю" с Джамалой и "По льду" с Maruv.

Теги: музыка, концерт, деньги, музыкант, Jah Khalib
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