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Музыкант Jah Khalib: В пивнушке я работал. На кладбище – людей закапывал

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона музыкант Jah Khalib сказал, что начал самостоятельно зарабатывать деньги с 16 или 17 лет.

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Jah Khalib: Если ты не начал после 30 зарабатывать все. Ты всю жизнь будешь за чертой обеспеченного мужчины
Jah Khalib: Если ты не начал после 30 зарабатывать – все. Ты всю жизнь будешь за чертой обеспеченного мужчины
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Музыкант Jah Khalib в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал, что в детстве перепробовал много профессий.

"В пивнушке я работал, наливал пиво. Не знаю, как это можно назвать. Кегменом, барменом? Работал на кладбище. Мы с друзьями хоронили людей. Копали могилы. Когда я переехал от родителей, сказав, что хочу жить самостоятельно, мне было то ли 16 лет, то ли 17, я только в универе начал учиться. Мы с пацанами жили в квартире втроем. Я им говорю: "Ну че, нам нужно как-то зарабатывать деньги". Я работал на студии днем, после универа. А в выходные у нас допзаработок был – мы ездили на кладбище, работали кладовщиками, на похоронах. Закапывали людей”, – рассказал он.

Музыкант добавил, что также работал на автомойке.

"Тоже такой допзаработок был. На многих студиях я работал. Разные темы есть в звукоинженерии. На одной студии я был человеком, который поправляет вокал. Есть программы, которые тюнят вокал, и я брал эти кривые вокалы, рисовал мелодию. На другой студии я писал музыку ребятам, на третьей – записывал. Постоянно был в поисках денег, нужно было зарабатывать. И это классно! Настолько круто! Вижу сейчас ребят, им 24 года, 30 лет – они до сих пор не думают о том, как зарабатывать. Я думаю: "Ты что, братан? Для меня, если ты не начал после 30 зарабатывать – все. Ты всю жизнь будешь за чертой обеспеченного мужчины. Я об этом думал с детства. Мама мне всегда говорила: "Ты должен зарабатывать, думай о работе, о деньгах, ты должен быть обеспеченным", – сказал Jah Khalib.

Музыкант Jah Khalib: В Москве я увидел что-то фальшивое. Плюс там невероятно хитрые девушки. Я переехал в Киев. Читайте полную версию интервью

Jah Khalib (настоящее имя – Бахтияр Мамедов) родился в 1993 году в Алматы (Казахстан) в семье азербайджанца и казашки. С детства увлекался рэпом. Учился в музыкальной школе по классу саксофона и в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы на факультете музыковедения и менеджмента (не окончил ее). 

Вначале работал в качестве битмейкера и саунд-продюсера со многими казахстанскими рэперами, а в 2014 году начал выпускать собственные треки, среди самых известных – "Лейла", "Медина", "Созвездие ангела", "Если че, я Баха", "Мамасита" и другие. Jah Khalib выпустил три сольных альбома: "Если че, я Баха" (2016), "E.G.O." (2018) и "Выход в свет" (2019). 

Музыкант сейчас живет в Киеве. Он записал несколько треков с украинскими исполнителями – "Кохаю" с Джамалой и "По льду" с Maruv.

Теги: Украина, музыка, Казахстан, деньги, работа, музыкант, Jah Khalib
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