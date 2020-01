Музыкант Jah Khalib: Классно в Москве то, что ты постоянно в режиме – держишь монетку между своих булок. Чтобы ее не уронить

Музыкант Jah Khalib в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона сказал, что Москва отняла у него здоровье и нервы.

"Когда живешь в Москве, есть такой фактор еще – ты не успеваешь постоянно. Это плюс. Я стал более пунктуальным. В Казахстане нет никакой пунктуальности. Если начинается свадьба в пять, все приходят в семь. В Москве я научился всегда приходить вовремя. Сейчас, если я опаздываю куда-то на 15 минут, я заранее звоню и извиняюсь. А у нас в Казахстане это за норму. "В пять встретимся?" – "Да". Встречаемся в шесть. Классно в Москве то, что ты постоянно в режиме. You're holding the coin between the buttons. Ты держишь монетку между своих булок. Ты всегда заряжен, чтобы ее не уронить”, – сказал он.

По мнению музыканта, Москва – капиталистический город, там каждый "сам за себя".

"Когда ты сам за себя, у тебя растет эго. Что для меня в Москве было жестким и о чем я жалею: я с родителями часто ссорился. Родители же все равно не понимают нас, детей. Это нормально. До этого я справлялся, просто выслушивал родителей. У меня так, и я сделаю все по-своему, но сейчас просто нужно промолчать. Где-то к ним прислушаться, сделать выводы и предпринять что-то. А после Москвы я постоянно ссорился. Начал считать себя каким-то крутым, важным персонажем. Хотя на самом деле до сих пор понимаю, что на фиг мы никому не нужны. Всем друг на друга все равно, это факт", – добавил он.

Музыкант Jah Khalib: В Москве я увидел что-то фальшивое. Плюс там невероятно хитрые девушки. Я переехал в Киев. Читайте полную версию интервью

Jah Khalib (настоящее имя – Бахтияр Мамедов) родился в 1993 году в Алматы (Казахстан) в семье азербайджанца и казашки. С детства увлекался рэпом. Учился в музыкальной школе по классу саксофона и в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы на факультете музыковедения и менеджмента (не окончил ее).

Вначале работал в качестве битмейкера и саунд-продюсера со многими казахстанскими рэперами, а в 2014 году начал выпускать собственные треки, среди самых известных – "Лейла", "Медина", "Созвездие ангела", "Если че, я Баха", "Мамасита" и другие. Jah Khalib выпустил три сольных альбома: "Если че, я Баха" (2016), "E.G.O." (2018) и "Выход в свет" (2019).

Музыкант сейчас живет в Киеве. Он записал несколько треков с украинскими исполнителями – "Кохаю" с Джамалой и "По льду" с Maruv.