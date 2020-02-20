Судья украинского нацотбора “Евровидение 2020” Дроздов прокомментировал шансы финалистов на победу

Генеральный директор "Хiт ФМ" Виталий Дроздов, входящий в состав жюри национального отбора "Евровидение 2020", накануне заключительного этапа песенного конкурса оценил шансы финалистов представлять Украину в Роттердаме.

Шансы финалистов на победу в национальном отборе "Евровидение 2020" зависят от их умения справиться с волнением, считает генеральный директор "Хiт ФМ", член жюри национального отбора пеесенного конкурса "Евровидение 2020" Виталий Дроздов. Об этом он заявил в интервью сайту STB.UA.

По мнению судьи нацотбора, именно волнение может подвести "молодых ноунеймов", оказавшихся в финале.

"Это касается группы Tvorchi. В решающий момент у них могут дрогнуть нервы и конкурсанты допустят ошибки: начиная от плохого пения и заканчивая плохим разговором с Притулой", – заявил Дроздов.

Комментируя шансы на победу Davidа Axelrodа, Дроздов признался, что ему не хватает в образе артиста "жизни и харизмы".

"Он великолепный певец, но то, что происходит за кругом его вокальных способностей, пока оставляет желать лучшего", – считает судья.

Оценивая перспективы группы Gо-A представлять Украину в Роттердаме, Дроздов заявил, что их выступление "достаточно камерное и не слишком зажигательное".

"Если они придумают больше магии в номере, то все у них будет в порядке", – считает судья.

По мнению Дроздова, совет Тины Кароль в адрес Khayatа привлечь к сотрудничеству танцевальный мужской коллектив Kazaky противоречит правилам национального отбора. "Они были замечены с концертами на территории России", – объяснил Дроздов.

Судья подчеркнул, что победа Jerry Heil в нацотборе невозможна, "если у нее будет то же самое, что и две недели назад".

"Если у них получится сделать новый хороший номер и в самой артистке будет чуть больше энергии и желания победить, тогда шансы будут достаточно велики", – считает эксперт.

По мнению Дроздова, конкурсная песня бандуристки Krutь (Марина Круть) будет понятной "не всем".

Из первого полуфинала в финал нацотбора прошли Krutь с композицией "99", Go-A с песней "Соловей" и Jerry Heil с песней Vegan.

Победителями второго полуфинала стали Tvorchi с композицией Bonfire, Khayat с песней Call For Love и David Axelrod с песней Horizon.

Финал нацотбора "Евровидение 2020" состоится 22 февраля.

Конкурс "Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды).

Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая.

Участник от Украины в Роттердаме выступит в первом полуфинале. У него будет 16 конкурентов.