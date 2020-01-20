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20 января, 2020
 
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Khayat, Katya Chilly, David Axelrod, Jerry Heil стали полуфиналистами Национального отбора на "Евровидение 2020"

Среди полуфиналистов Национального отбора на "Евровидение 2020" оказались украинские исполнители Khayat, Katya Chilly, David Axelrod, Jerry Heil.

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Jerry Heil прошла в полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2020"
Jerry Heil прошла в полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2020"
Фото: thejerryheil / Instagram

"UA:Суспільне мовлення" и СТБ объявили имена полуфиналистов и третьего члена жюри Национального отбора на "Евровидение 2020". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба "UA:Суспільне мовлення".

За право представить Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 конкурсантов. А именно Khayat, Katya Chilly, David Axelrod, Jerry Heil, Элина Иващенко, группа [В], Assol, Cloudless, Garna, Александр Порядинский, Tvorchi, GIO, Jerry Heil, Krut, Элина Иващенко, Go-A, MOONZOO feat. F.M.F. Sure.

Фото предоставлено пресс-службой театра "АкадемиЯ"
Фото предоставлено пресс-службой "UA:Суспільне мовлення"

"В этом году есть очень важное нововведение: оно ограничивает участие в Нацотборе артистам, у которых был хотя бы один концерт в РФ с 2014 года. Тем не менее мы получили достаточное количество заявок от артистов самых разных жанров и музыкальных направлений", – прокомментировал музыкальный продюсер Национального отбора Руслан Квинта.

Третьим судьей Национального отбора на "Евровидение 2020" стал генеральный продюсер радиохолдинга "ТАВР Медиа", генеральный директор "Хит ФМ" Виталий Дроздов.

"Я очень ценю, что мне доверили стать частью профессионального жюри Национального отбора на "Евровидение 2020". Надеюсь, что мой почти 30-летний опыт работы на радио будет полезным при выборе именно той песни и того артиста, которые смогут зацепить массовую европейскую аудиторию. Украина – одна из самых сильных музыкальных стран в Европе на сегодня. И для меня идеальный представитель Украины на "Евровидении" – это артист с ярким образом, с выраженным мелодизмом, современной подачей и аранжировкой. Среди всего музыкального материала, представленного полуфиналистами отбора, я буду искать песню-"ракету", которая сможет запомниться зрителям буквально с первого раза. Это специфика конкурса "Евровидение", ведь именно такая песня имеет больше шансов на победу", – отметил он.

Также членом жюри нацотбора в 2020 году будут артист оригинального жанра и композитор Андрей Данилко и певица Тина Кароль.

22 января состоится жеребьевка, по результатам которой определится порядок выступлений в первом и втором полуфиналах.

Прямые эфиры национального отбора 2020 года состоятся 8-го, 15 февраля (полуфиналы) и 22 февраля (финал) на СТБ и телеканале "UA:Перший".

16 октября Национальная общественная телерадиокомпания Украины заявила, что принять участие в отборе на "Евровидение 2020" могут только те исполнители и коллективы, которые с 2014 года не давали концерты в России и на оккупированных территориях.

65-й международный песенный конкурс "Евровидение 2020" состоится 12-го, 14-го и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды.

Украина в 2019 году не принимала участия в "Евровидении". Победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019" стала певица Maruv (Анна Корсун).

25 февраля глава правления НОТУ Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. Он отметил, что это связанно с позицией певицы по поводу выступлений в РФ.

Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Теги: Евровидение, Katya Chilly, Руслан Квинта, Александр Порядинский, Khayat, нацотбор, Jerry Heil, Евровидение 2020
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