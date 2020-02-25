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25 февраля, 2020
 
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"Это фольклор Левобережной Украины, которой руководила Российская империя". Тополя высказался о победителе нацотбора на "Евровидение" Go-A

Фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя заявил, что песня "Соловей" победителей нацотбора на "Евровидение 2020" группы Go-A и их номер покажут миру немощную Украину.

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Тополя: Слепили вот этот типа аутентичный украинский фольклор с эстетикой Малефисенты
Тополя: Слепили вот этот типа аутентичный украинский фольклор с эстетикой Малефисенты
Фото: Тарас Тополя / Facebook

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя раскритиковал песню группы Go-A "Соловей", с которой коллектив отправится на "Евровидение 2020". Пост он разместил в Facebook.

"Абсолютно чужеродная эстетика", – заявил он.

По словам Тополи, победитель украинского отбора на "Евровидение 2020" вызывает у него беспокойство.

"То, что нам пытаются впарить как этно, на самом деле не наше! Не родное! Это хорошо исполнено. Это профессионально. Это красиво. Но... Вот эта песня про Ванюшу, который ходит к девушке, и готическая эстетика с образами в форме некромантских зиккуратов – это псевдо-этно. Это даже не третьесортное укро-шароварное варево, это – хуже. Это попытка впарить Европе паттерн об Украине голодоморной, немощной", – написал Тополя.

Музыкант заявил, что не удивится, если "Ванюша" (тот, что на севере) поставит на "Евровидении" Украине 12 баллов. Так он сказал об РФ.

"Все будет в контексте спецоперации", – подытожил Тополя.

https://www.facebook.com/taras.topolya/posts/2814165838663138

"Это фольклор Левобережной Украины, которой руководила Российская империя", – заявил Тополя в интервью "Обозреватель TV".

Он отметил, что в целом украинский фольклор из разных областей может удивить своими текстами и даже быть непонятным, но в данном случае важно, что Украина показывает миру.

"Мне кажется, что этот номер – такая химера. Слепили вот этот типа аутентичный украинский фольклор с эстетикой Малефисенты. Плюс вся эта некромантско-мортальная история. Это не мое. Мне это неприятно. Я не хочу, чтобы это ассоциировалось с Украиной сегодня", – заявил он.

Победителем нацотбора на "Евровидение 2020" стала группа Go-A с песней "Соловей". Она получила максимальное количество баллов от жюри и телезрителей.

ВИДЕО
Видео: UA:Перший / YouTube

Конкурс "Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен, ведущая, певица, дважды участвовавшая в "Евровидении", Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Участник от Украины в Роттердаме выступит в первом полуфинале. У него будет 16 конкурентов.

Теги: Евровидение, музыка, Тарас Тополя, Антитіла, песня, Евровидение 2020, Go-A
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