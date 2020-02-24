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24 февраля, 2020
 
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"Наши пока не поняли, а украинцы уже поняли". Лоза призвал РФ брать пример с Украины на "Евровидении 2020"

Российский музыкант Юрий Лоза одобрил выбор Украиной своего представителя на "Евровидении 2020": музыкант считает, что нужно продвигать культуру своего народа.

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Лоза: Нам нужно сделать то же самое
Лоза: Нам нужно сделать то же самое
Фото: Юрий Лоза / Facebook

Российский музыкант Юрий Лоза в комментарии изданию "Газета.Ru" призвал Россию брать пример с Украины при выборе участника на международный песенный конкурс "Евровидение 2020". 

"Наши пока не поняли, а украинцы уже поняли, что нужно свою культуру продвигать, а не распиаривать британцев. Не капать на британскую "мельницу", а пиарить и продвигать свою культуру. Когда у нас поймут, будет очень хорошо. Я об этом говорю уже много-много лет. Нам нужно сделать то же самое – послать человека с русской песней, не ставя перед ним задачу победить на "Евровидении". Нам победа не нужна. Нам нужно продвигать свою культуру", – сказал он.

Победителем нацотбора на "Евровидение 2020" стала группа Go-A с песней "Соловей". Она получила максимальное количество баллов от жюри и телезрителей.

Конкурс "Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен, ведущая, певица, дважды участвовавшая в "Евровидении", Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Участник от Украины в Роттердаме выступит в первом полуфинале. У него будет 16 конкурентов.

Теги: Евровидение, Юрий Лоза, Евровидение 2020
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