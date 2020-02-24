Верка Сердючка, Джамала, Тина Кароль выступили в финале нацотбора на "Евровидение 2020"

Судья нацотбора на "Евровидение 2020", украинский артист оригинального жанра Андрей Данилко в образе Верки Сердючки в финале нацотбора на международный песенный конкурс "Евровидение 2020" исполнил песню Dancing Lasha Tumbai. Видео разместили на YouTube-канале "UA:Перший".
С этой композицией Сердючка заняла второе место на "Евровидении 2007".
Певица Джамала, победительница "Евровидения 2016", которая сейчас ждет второго ребенка, вышла на сцену с песней "Жалі". Этот трек она записала с певицей alyona alyona, и ее изображение появлялось на экране во время выступления Джамалы.
Тина Кароль, впервые в 2020 году занимавшая кресло судьи в нацотборе на "Евровидение", исполнила попурри из своих известных песен. Певица в 2006 году принимала участие в "Евровидении" и заняла седьмое место.
Победителем нацотбора на "Евровидение 2020" стала группа Go-A с песней "Соловей". Она получила максимальное количество баллов от жюри и телезрителей.
Конкурс "Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен, ведущая, певица, дважды участвовавшая в "Евровидении", Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.
Участник от Украины в Роттердаме выступит в первом полуфинале. У него будет 16 конкурентов.