"За сценой нам сказали: "Лучше никому об этом не говорите". Tvorchi пожаловались на проблемы с наушником в нацотборе

Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Tvorchi в Instagram пожаловались на проблемы с микрофоном во время выступления.
"Мы не хотим, чтобы это выглядело как оправдание, но хотим то, о чем, в принципе, и поем – хотим быть услышанными. У нас была проблема в полуфинале – голос бэк-вокалистов в наушниках Джефри раздавался настолько громко, что было трудно услышать себя. Правда, после этого звукачи извинились.⠀Сегодня мы пели без музыки. В буквальном смысле: в наушнике Джефри не слышал музыки вообще", – написали на странице группы.
Музыканты отметили, что после выступления подошли к человеку, отвечающему за описанные нюансы, и у них состоялся диалог.
– Вы проверяли микрофон!
– Да, мы слышали себя идеально, но не было музыки вообще!
– Это невозможно. (И человек рассмеялся)" – говорится в посте.
"За сценой нам сказали: "Лучше никому об этом не говорите", – признались Tvorchi.
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1. Хочемо вибачитись перед вами, що не змогли показати класний результат. Нам щиро шкода і хочемо в 10раз більше подякувати за ваші голоси. * 2. Дякуємо команді СТБ. Вони відпрацювали дуже круто. Вони нас і критикували, і навчали, і допомагали. * 3. Ми не хочемо, щоб це виглядало як «виправдовування», але хочемо те, про що, впринципі і співаємо - хочемо бути почутими. * 4. В нас була проблема в півфіналі - голос беквокалістів в навушниках у джефрі лунав настільки голосно, що було важко почути себе. Правда, після цього звукачі вибачились. * 5. Сьогодні ми співали без музики. В буквальному розумінні - в навушнику Джефрі не чув музики ВЗАГАЛІ. Після виступу, коли ми підійшли людини, яка за це відповідала, відбувся наступний діалог: - Ви ж перевіряли мікрофон! - Так! Ми чули себе ідеально, але не було музики взагалі! - Це неможливо(і розміявся). * За сценою нам сказали: краще нікому про це не кажіть * * 6. Ми раді, що перемогли Go-A , це достойна пісня 100%! * P.S. Знайшли відео з репетиції
Победителем нацотбора на "Евровидение 2020" стала группа Go-A с песней "Соловей". Она получила максимальное количество баллов от жюри и телезрителей.
Конкурс "Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен, ведущая, певица, дважды участвовавшая в "Евровидении", Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.
Участник от Украины в Роттердаме выступит в первом полуфинале. У него будет 16 конкурентов.