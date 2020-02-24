"За сценой нам сказали: "Лучше никому об этом не говорите". Tvorchi пожаловались на проблемы с наушником в нацотборе

Участники нацотбора на "Евровидение" Tvorchi заявили, что вокалист Джефри во время выступления не слышал бэк-вокалистов и музыку.

Tvorchi: Мы не хотим, чтобы это выглядело как оправдание, но хотим то, о чем, в принципе, и поем – хотим быть услышанными Фото: tvorchi_official / Instagram

Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Tvorchi в Instagram пожаловались на проблемы с микрофоном во время выступления.

"Мы не хотим, чтобы это выглядело как оправдание, но хотим то, о чем, в принципе, и поем – хотим быть услышанными. У нас была проблема в полуфинале – голос бэк-вокалистов в наушниках Джефри раздавался настолько громко, что было трудно услышать себя. Правда, после этого звукачи извинились.⠀Сегодня мы пели без музыки. В буквальном смысле: в наушнике Джефри не слышал музыки вообще", – написали на странице группы.

Музыканты отметили, что после выступления подошли к человеку, отвечающему за описанные нюансы, и у них состоялся диалог.

– Вы проверяли микрофон!

– Да, мы слышали себя идеально, но не было музыки вообще!

– Это невозможно. (И человек рассмеялся)" – говорится в посте.

"За сценой нам сказали: "Лучше никому об этом не говорите", – признались Tvorchi.

ВИДЕО

Видео: UA:Перший / YouTube

Победителем нацотбора на "Евровидение 2020" стала группа Go-A с песней "Соловей". Она получила максимальное количество баллов от жюри и телезрителей.

Конкурс "Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен, ведущая, певица, дважды участвовавшая в "Евровидении", Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Участник от Украины в Роттердаме выступит в первом полуфинале. У него будет 16 конкурентов.