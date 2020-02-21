"Психополовые трудности не комментирую". Алена Мозговая опровергла обвинения в адрес своего мужа о наличии задолженности

Продюсер Алена Мозговая опровергла обвинения экс-менеджера David Axelrod Анжелики Буркиной, назвавшей финалиста "Евровидения 2020" "аферистом".

Продюсер Алена Мозговая 21 февраля на своей странице в Facebook сообщила, что у ее супруга David Axelrod нет долговых обязательств.

"Дэвида Аксельрода, как и Владимира Ткаченко, нет в реестре должников", – написала Мозговая. Она подчеркнула, что исполнительная служба не обращалась в суд с требованием запретить ее мужу выезд за границу из-за наличия задолженностей.

Она подчеркнула, что не намерена комментировать "чьи-либо психополовые трудности".

Ответ Мозговой адресован экс-менеджеру David Axelrod Анжелике Буркиной, которая накануне второго полуфинала нацотбора "Евровидение 2020" публично обвинила Владимира Ткаченко (имя David Axelrod до переименования. – "ГОРДОН") в невозврате долгов.

"В национальном отборе "Евровидение 2020" принимает участие артист, с которым мы некоторое время сотрудничали – Владимир Ткаченко, он же David Axelrod. Думаете, Ткаченко сменил псевдоним в честь горячо любимого и без вести пропавшего дедушки? Чушь! Я много лет молчала, но пришло время открыть глаза на этого афериста и обманщика", – написала Буркина 15 февраля на своей странице в Facebook.

По словам экс-менеджера артиста, во время их совместной работы они с Ткаченко брали деньги в долг на развитие проекта, но после того, как он познакомился с Мозговой, продюсер "убедила артиста, что ничего никому возвращать не нужно".

Буркина сообщила, что шесть лет назад обращалась в суд с иском к Владимиру Ткаченко о возврате долга.

По словам Буркиной, в июне 2014 года Соломенский суд Киева обязал Ткаченко вернуть ей долг в размере $7600. "Но деньги он не вернул", – написала она.

Финал национального отбора на "Евровидение 2020" состоится 22 февраля. Прямую трансляцию проведут каналы СТБ и "UA:Перший".

Алена Мозговая родилась в 1974 году в Киеве. С 2012 года является продюсером певца Владимира Ткаченко. В мае 2018 году певец получил новые документы на имя David Axelrod, заявив, что это фамилия его дедушки. 15 февраля David Axelrod с песней Horizon вышел в финал нацотбора "Евровидение 2020".