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Определился победитель украинского национального отбора на "Евровидение 2020"

Победителем финала украинского национального отбора "Евровидение 2020" стала Go-A с композицией "Соловей".

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Отбор проходил в Дворце культуры КПИ
Отбор проходил в Дворце культуры КПИ
Фото: Eurovision Ukraine - Євробачення Україна / Facebook

22 февраля в Дворце культуры КПИ в Киеве завершился финал украинского национального отбора на международный музыкальный конкурс "Евровидение 2020". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Судьи самые высокие балы дали Go-A (шесть баллов), Kruть (пять баллов) и Khayat (четыре балла).

По оценкам телезрителей, лучшими исполнителями были Go-A (шесть баллов), Khayat (пять баллов) и Kruть (четыре балла).

В итоге победителем нацотбора стала Go-A.

Из первого полуфинала в финал нацотбора прошли Kruть (с композицией "99"), Go-A ("Соловей") и Jerry Heil (Vegan).

Из второго полуфинала – Tvorchi (Bonfire), Khayat (Call For Love) и David Axelrod (Horizon).

Конкурс "Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен, ведущая, певица, дважды участвовавшая в "Евровидении", Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Участник от Украины в Роттердаме выступит в первом полуфинале. У него будет 16 конкурентов.

Теги: Евровидение, Украина, конкурс, судьи, Khayat, нацотбор, Jerry Heil, Евровидение 2020, David Axelrod, Go-A, Tvorchi, Kruть
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