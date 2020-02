Финалистка нацотбора "Евровидение 2020" Jerry Heil призвала отказаться от посещения дельфинариев

View this post on Instagram

Я би от хотіла піти в дельфінарій * і поплавати там з дельфінами! Ніколи не пробувала! Кажуть, це заспокоює нерви, підіймає настрій, лікує буквально. То в чому проблема - чого б не піти? Бо це неправильно. Дельфіни дуже дружелюбні! Але це не привід забирати їх з їх природнього місця перебування і змушувати жити в умовах, які (якими б чудесними влни нам не здавалися) НЕ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ НИХ ПРИРОДОЮ. Ми не боги, ми не маємо права заради власного приємного часопроводження змінювати ціле життя іншої істоти. Щоб ви розуміли, це я дуже коротко й м’яко зараз спробувала пояснити, чому світ відмовляється від дельфінаріїв — і нам пора, ми вже достатньо свідомі! Завдяки @uanimals.official я цього року від вмовила я від шкіри. І щастям став момент, коли вони написали, що моя пісня зайшла їм! Зараз завдяки цій українській організації в нашій країні відбувається безліч позитивних змін - таких, як відмова від хутра, наприклад, на законодавчому рівні. Памяиаєте, я знімала, скільки людей вийшли на вулиці Києва цієї осені з протестом? Бо разом люди змінюють світ! Тільки зміни різні бувають. Колись люди хотіли розваги і дивитися в цирках, як для них відмідь крутить педалі велосипеду. Сьогодні ми говоримо про заборону експлуатації дельфінів. Якщо ти готова чи готовий знати більше про це — погортай карусель. Твоє життя зміниться. #волюдельфінам . Що думаєте ви про це?