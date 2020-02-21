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Бульвар Шоубиз
21 февраля, 2020
 
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Финалистка нацотбора "Евровидение 2020" Jerry Heil призвала отказаться от посещения дельфинариев

Певица Jerry Heil считает, что украинцы стали достаточно сознательными, чтобы отказаться от посещения дельфинариев и эксплуатации дельфинов в терапевтических целях.

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Jerry Heil хотела бы поплавать с дельфинами, но считаем это неправильным
Jerry Heil хотела бы поплавать с дельфинами, но считаем это неправильным
Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица, финалистка нацотбора "Евровидение 2020" Jerry Heil на своей странице в Instagram призвала соотечественников отказаться от посещения дельфинариев. 

Певица призналась, что хотела бы поплавать вместе с дельфинами, чтобы успокоить нервы. "Говорят, плавание с дельфинами исцеляет? Почему бы не сходить в дельфинарий? Потому что это неправильно!" – написала она. 

По мнению Jerry Heil, дружелюбие дельфинов – не повод забирать их из привычной экосреды.

"Мир отказывается от дельфинариев – пора и нам! Мы уже достаточно сознательные", – призвала певица. 

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в городе Васильков Киевской области. Украина узнала о творчестве исполнительницы после авторского хита "Охрана, отмена". 

8 февраля певица стала финалисткой национального отбора конкурса "Евровидение 2020", выступив с песней Vegan. 

С 2018 года Jerry Heil отказалась от употребления мяса. Певица также известна своей активной экопозицией. 

Теги: Евровидение, Украина, призыв, Instagram, дельфины, певица, дельфинарий, нацотбор, Jerry Heil
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