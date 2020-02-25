Go-A отказалась от перевода песни "Соловей" на английский язык ради "Евровидения"

Солистка группы Go-A Катерина Павленко отказалась переводить песню "Соловей" на английский язык.

Группа с англоязычным названием будет петь на "Евровидении" на украинском языке Фото: Go-A /official page/ / Facebook

Солистка Go-A Катерина Павленко 25 февраля во время первой пресс-конференции коллектива, проходившей в агентстве УНИАН, заявила, что группа будет представлять Украину в Роттердаме с украиноязычной версией песни "Соловей".

По словам Павленко, правила "Евровидения" допускают исполнение песни на том языке, на котором хочет представлять свою страну участник конкурса.

"Наша цель состоит в том, чтобы на "Евровидении" впервые прозвучала украинская песня на украинском языке. Мы не будем переводить ее на английский", – подчеркнула Павленко.

Солистка группы призналась, что за основу песни "Соловей" взяли народную композицию, но переделали несчастливый финал в хеппи-энд.

Катерина Павленко родилась в 1988 году в Черниговской области. По первому образованию Павленко – дирижер народного хора. В 2013 году она закончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "народный фольклор".

В 2012 году Павленко стала солисткой группы Go-A. 22 февраля 2020 года группа стала победителем национального отбора на "Евровидение 2020" – за свое выступление с песней "Соловей" коллектив получил максимальное количество баллов как от судей, так и от зрителей.

25 февраля группа подписала контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), декларирующий условия выступления украинских представителей на песенном конкурсе "Евровидение 2020".

Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Go-A выступит в первом полуфинале.