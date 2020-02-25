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25 февраля, 2020
 
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"Там, куди я йду". Вышел клип участника нацотбора на "Евровидение 2020" группы [O]. Видео

Участник нацотбора на "Евровидение 2020" группа [O] на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "Там, куди я йду". "Мы сняли видеоклип на песню, с которой прошли в нацотбор на "Евровидение 2020". Мы отправились в солнечную Испанию, чтобы максимально передать настроение песни в теплых цветах и ярких пейзажах. По сюжету клипа [вокалистка] Оля собирает по городу предметы, которые в финале объединяются в сияющую звезду, о которой поется в песне", – говорится в описании ролика. Режиссер и оператор видео – бас-гитарист группы Егор Гавриленко. "Главная идея клипа очень проста: я отталкивался от главной строки припева, где героиня идет к своей заветной звезде", – отметил он.

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Съемки клипа проходили в Испании
Съемки клипа проходили в Испании
Фото: O. Official / Facebook

видео

Видео: [O] official page / YouTube
Теги: Евровидение, видео, клип, группа [O], нацотбор
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