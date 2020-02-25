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25 февраля, 2020
 
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"Я плакала. Но в итоге все вышло". Джамала вспомнила, как искала деньги для поездки на "Евровидение 2016"

Украинская певица Джамала, победительница "Евровидения 2016", посоветовала победителям нацотбора на "Евровидение 2020" искать финансовую поддержку у знакомых.

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Джамала о Go-A: Девушка-танк
Джамала о Go-A: Девушка-танк
Фото: jamalajaa / Instagram

Украинская певица Джамала, победительница "Евровидения 2016", в эфире программы "Хеппі ранок" на "Хит FM" прокомментировала выступление победителей нацотбора на "Евровидение 2020". Видео разместили на YouTube-канале радио "Хит FM".

"Она просто девушка-танк: вижу цель – не вижу препятствий. [Фронтвумен группы] пела только в зал", – сказала певица о вокалистке группы, Екатерине Павленко.

Джамала призналась, что, как и Go-A, ей телеканалы "UA:Перший" и СТБ оплатили только половину стоимости поездки и выступления на "Евровидении" и что обращалась за материальной поддержкой к знакомым. Певица посоветовала Go-A делать так же.

"Когда я поняла, что мне еще много денег не хватает, чтобы представить Украину так, как я хочу, я пошла по знакомым. Многие отказывали. И я плакала. Но в итоге все вышло", – сказала она.

Джамала также отметила, что, поскольку участник на "Евровидении" представляет Украину, его должна поддержать страна.

Победителем нацотбора на "Евровидение 2020" стала группа Go-A с песней "Соловей". Она получила максимальное количество баллов от жюри и телезрителей.

Конкурс "Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен, ведущая, певица, дважды участвовавшая в "Евровидении", Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Участник от Украины в Роттердаме выступит в первом полуфинале. У него будет 16 конкурентов.

Теги: Евровидение, Джамала, Евровидение 2020, Go-A
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